مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای اهرم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان عصر دوشنبه در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و شهدای خدمت و دولت، فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند را تبریک گفت و اظهار کرد: توفیق بزرگی است که در نخستین روز از هفته دولت در جوار مزار مطهر شهدا حضور پیدا کنیم و با آرمان‌های امام راحل، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدایی که پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستادند، تجدید میثاق کنیم.

مسلم سلیمانی افزود: امروز فرصتی است که با امام و شهدای گرانقدر عهد ببندیم که در مسیر خدمتگزاری به مردم ثابت‌قدم باشیم و بتوانیم به عنوان خدمتگزاران نظام اسلامی، وظایف خود را به شایستگی انجام دهیم.

سلیمانی با اشاره به مشکلات و شرایط دشوار شش ماه اخیر و همچنین آثار و پیامدهای جنگ و حوادث اخیر، خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکلات و سختی‌ها، کار و فعالیت نباید متوقف شود و مسیر خدمتگزاری به مردم نباید پایان یابد.

وی ادامه داد: راهی که در پیش داریم، راه خدمت به مردم و تلاش برای توسعه و آبادانی شهرستان است و در این مسیر نباید کوتاه بیاییم؛ بلکه باید با جدیت و انگیزه بیشتر به فعالیت خود ادامه دهیم.

فرماندار تنگستان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همت، وفاق، همدلی و تلاش نیاز داریم و همه مسئولان باید با کنار گذاشتن حواشی و با کار و تلاش مضاعف، در کنار مردم باشند و برای رفع مشکلات آنان گام بردارند.

سلیمانی در پایان گفت: امیدواریم با توکل بر خداوند متعال، بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان و با الهام از راه و مرام شهدا، بتوانیم خدمتگزاران خوبی برای مردم باشیم و در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، گام‌های مؤثری برای پیشرفت و آبادانی تنگستان برداریم.

در این آیین، حاضران با حضور در گلزار شهدای اهرم، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای خدمت و دولت را گرامی داشتند و با آرمان‌های امام خمینی(ره)، قائد شهید امت و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند.