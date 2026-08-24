آیت الله لائینی: ملت ایران با ایستادگی در برابر فشارها پیروز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر لائینی شامگاه دوشنبه در تجمع مردمی میدان دار انقلاب شهرستان رامسر، حضور مردم در عرصههای مختلف را نشانه پایبندی آنان به آرمانهای انقلاب و شهدا دانست و اظهار کرد: ملتی که با چنین انگیزهای برای دفاع از آرمانهای خود در میدان حضور پیدا میکند، شایسته عنایت الهی است و به لطف خداوند در این نبرد سخت به پیروزی خواهد رسید.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به حضور مردم در حمایت از ولایت و رزمندگان افزود: مردم ایران طی ماههای گذشته با حضور در صحنه، حمایت خود را از ولایت، رزمندگان و رهبر معظم انقلاب نشان داده و بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید پیمان کردهاند.
وی با بیان اینکه ملت ایران با انگیزه و قدرت مسیر خود را ادامه میدهد، تصریح کرد: پیروزی نهایی از آن ملتی است که با اراده و استقامت در میدان ایستاده و از ارزشها و آرمانهای خود دفاع میکند.
آیت الله لائینی در ادامه به فشارهای اقتصادی و تحریمهای آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکا هرآنچه در توان داشته برای فشار بر اقتصاد و معیشت مردم به کار گرفته و پس از ناکامی در عرصه نظامی، به دنبال تشدید فشارهای اقتصادی است.
وی ادامه داد: دشمن باید بداند همانگونه که در میدان نظامی با مقاومت ملت ایران روبهرو شد، در عرصه اقتصادی نیز با شکست مواجه خواهد شد و مردم ایران اجازه نخواهند داد فشارهای خارجی اراده آنان را تضعیف کند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به برخی رهنمودها و پیشبینیهای رهبر معظم انقلاب درباره ابعاد منطقهای تحولات، خاطرنشان کرد: هنوز در برخی حوزهها نتوانستهایم آنگونه که باید این رهنمودها را به مرحله اجرا برسانیم و تحقق کامل این سیاستها میتواند زمینهساز شکستهای سنگینتر دشمن در عرصههای مختلف شود.
وی اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز را مورد توجه قرار داد و گفت: بخش مهمی از انرژی مورد نیاز جهان از منطقه خلیج فارس تأمین و از مسیرهای دریایی این منطقه صادر میشود و هرگونه ناامنی و بحران در این محدوده میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد جهانی داشته باشد.
آیت الله لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاشهای مسئولان شهرستان رامسر، از فرماندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی، دادستان و رئیس دادگستری این شهرستان تقدیر کرد و گفت: مسئولیت مدیران، خدمت به مردم است و مسئولان باید با تمام ظرفیت برای کاهش مشکلات و تأمین مطالبات مردم تلاش کنند.
وی، ارتقای کارآمدی مدیریتی در حوزه اقتصاد را یکی از راههای مقابله با فشارهای دشمن عنوان کرد و افزود: بخشی از پاسخ جمهوری اسلامی ایران به جنگ اقتصادی دشمن، اصلاح مدیریت اقتصادی، افزایش کارآمدی و توجه جدی به وضعیت معیشتی مردم است.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین بر ضرورت توجه به امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد کالاهای استراتژیک و ضروری از کشور خارج شوند و تأمین نیازهای اساسی مردم باید در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار گیرد.
وی از دولت خواست مدیریت بازار و کنترل گرانی را با جدیت بیشتری دنبال کند و اظهار کرد: تقویت تابآوری اجتماعی بدون توجه به وضعیت معیشت مردم امکانپذیر نیست و باید برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اقدامات مؤثرتری انجام شود.
آیت الله لائینی با تأکید بر ضرورت همدلی در شرایط دشوار کنونی گفت: افرادی که از توان مالی بیشتری برخوردارند باید به اندازه استطاعت خود در کنار اقشار نیازمند قرار گیرند و اجازه ندهند مشکلات اقتصادی، فشار بیشتری بر خانوادههای کمبرخوردار وارد کند.
وی در پایان بر اجرای رزمایش مواسات و همدلی اجتماعی تأکید کرد و افزود: همه مردم و مسئولان باید به اندازه توان خود برای کمک به نیازمندان اقدام کنند تا با همکاری و همراهی یکدیگر بتوانیم از مشکلات و تنگناهای موجود عبور کنیم.
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