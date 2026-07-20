خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: الیگودرز یکی از شهرستان‌های پرظرفیت استان لرستان از نظر ظرفیت‌های طبیعی، معدنی و کشاورزی است؛ شهرستانی که از یک سو با منابع آبی مناسب، اقلیم متنوع و اراضی حاصلخیز، بستر مناسبی برای توسعه کشاورزی، دامداری و آبزی‌پروری فراهم کرده و از سوی دیگر، با برخورداری از ذخایر ارزشمند سنگ‌های تزئینی، یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور به شمار می‌رود.

با وجود این ظرفیت‌های کم‌نظیر، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند بخش قابل توجهی از توان تولیدی این شهرستان هنوز بالفعل نشده و حلقه‌های مفقوده‌ای همچون صنایع تبدیلی، فرآوری، سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش، مانع از بهره‌برداری کامل از این قابلیت‌ها شده است.

در سال‌های اخیر، توسعه متوازن شهرستان‌های استان لرستان و حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید، به یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی‌های استان تبدیل شده است.

سند راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان نیز بر استفاده از مزیت‌های نسبی هر شهرستان تأکید دارد؛ رویکردی که برای الیگودرز، بر توسعه بخش‌های شیلات، کشاورزی و صنایع معدنی متمرکز شده است.

کارشناسان بر این باورند که سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی، می‌تواند علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، زمینه اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و ماندگاری سرمایه در منطقه را فراهم کند.

در حوزه شیلات نیز الیگودرز طی سال‌های اخیر جایگاه قابل توجهی در تولید ماهیان سردابی کشور به دست آورده و اکنون با تولید سالانه بیش از ۱۰ هزار تن، یکی از مراکز مهم این صنعت محسوب می‌شود.

در کنار آن، ظرفیت‌های معدنی شهرستان به‌ویژه در بخش سنگ‌های ساختمانی و تزئینی، فرصت مناسبی برای توسعه صنایع فرآوری و افزایش ارزش افزوده ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که به اعتقاد مسئولان، هنوز از آن بهره‌برداری کامل نشده و بخش قابل توجهی از محصولات معدنی همچنان به صورت خام از شهرستان خارج می‌شود.

حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای این شهرستان، از ضرورت جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد صنایع تبدیلی، حمایت از واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره تولید سخن گفت و تأکید کرد که تحقق این اهداف می‌تواند الیگودرز را به یکی از قطب‌های مهم تولید و اشتغال کشور تبدیل کند.

گودرزی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: این شهرستان از قابلیت‌های ارزشمندی در بخش‌های سنگ، کشاورزی و شیلات برخوردار است و این ظرفیت‌ها می‌توانند نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار منطقه ایفا کنند.

وی افزود: در برنامه راهبردی توسعه استان لرستان نیز نگاه ویژه‌ای به این سه حوزه در شهرستان الیگودرز شده و تلاش بر این است که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، زمینه توسعه متوازن و افزایش ارزش افزوده محصولات فراهم شود.

الیگودرز؛ یکی از قطب‌های تولید ماهیان سردابی کشور

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید آبزیان، گفت: یکی از برنامه‌های مهمی که در حوزه توسعه اقتصادی شهرستان دنبال می‌شود، گسترش تولید و پرورش انواع ماهیان سردابی است.

گودرزی با بیان اینکه سالانه بیش از ۱۰ هزار تن ماهیان سردابی در شهرستان الیگودرز تولید می‌شود، تصریح کرد: این میزان تولید، الیگودرز را به یکی از شهرستان‌های موفق و شاخص کشور در صنعت پرورش ماهیان سردابی تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که الیگودرز برخلاف بسیاری از مناطق فعال در حوزه شیلات، شهرستانی ساحلی نیست، اما به واسطه برخورداری از منابع آبی مناسب، شرایط اقلیمی مطلوب و ظرفیت‌های طبیعی، توانسته جایگاه ویژه‌ای در تولید آبزیان کشور به دست آورد.

تکمیل زنجیره ارزش با ایجاد صنایع تبدیلی

نماینده مردم الیگودرز در مجلس با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی محصولات شیلاتی، اظهار داشت: یکی از برنامه‌هایی که با جدیت در دستور کار قرار گرفته، راه‌اندازی و توسعه صنایع تبدیلی در حوزه شیلات است.

گودرزی خاطرنشان کرد: ایجاد صنایع فرآوری، بسته‌بندی و تکمیل زنجیره تولید علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصولات، می‌تواند زمینه اشتغال بیشتر، توسعه صادرات و افزایش درآمد تولیدکنندگان این بخش را فراهم کند.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاران در این حوزه، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای توسعه صنعت شیلات و بهره‌برداری هرچه بهتر از ظرفیت‌های شهرستان الیگودرز خواهد بود.

زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در الیگودرز فراهم است

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده لرستان در بخش‌های تولیدی، اظهار داشت: استان لرستان و به‌ویژه شهرستان الیگودرز، با برخورداری از منابع طبیعی، اراضی حاصلخیز و ظرفیت‌های آبی، می‌توانند به یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی، دامداری و شیلات کشور تبدیل شوند.

گودرزی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها، گفت: رویکرد ما این است که مسیر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی را تسهیل کنیم و در همین راستا، در شهرستان الیگودرز درِ سرمایه‌گذاری به روی فعالان اقتصادی باز است.

وی افزود: برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله آب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی در شهرستان پیش‌بینی و فراهم خواهد شد تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری در این منطقه فعالیت کنند.

هدف‌گذاری برای افزایش تولید ماهیان سردابی به ۱۲ هزار تن

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های توسعه صنعت شیلات در این شهرستان، بیان کرد: هم‌اکنون در مناطق فیروزآباد و شول‌آباد زیرساخت‌های لازم برای توسعه این صنعت فراهم شده است.

هم‌اکنون در مناطق فیروزآباد و شول‌آباد زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنعت شیلات فراهم شده است

گودرزی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ظرفیت ایجاد و توسعه واحدهای جدید پرورش ماهیان سردابی در این مناطق وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، حدود دو هزار تن به تولید سالانه ماهیان سردابی شهرستان افزوده شود.

وی تصریح کرد: با تحقق این برنامه، میزان تولید ماهیان سردابی در الیگودرز از بیش از ۱۰ هزار تن کنونی به حدود ۱۲ هزار تن در سال خواهد رسید که جایگاه این شهرستان را در صنعت شیلات کشور بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

نمایشگاه تخصصی سنگ؛ گامی برای معرفی ظرفیت‌های معدنی الیگودرز

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان در حوزه معادن، اظهار داشت: الیگودرز از ظرفیت‌های ارزشمندی در بخش سنگ‌های تزئینی و معدنی برخوردار است که باید بیش از گذشته به سرمایه‌گذاران و فعالان این صنعت معرفی شود.

وی افزود: در همین راستا، برگزاری نمایشگاه تخصصی سنگ در شهرستان الیگودرز در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن معرفی توانمندی‌های معدنی منطقه، زمینه جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع وابسته و رونق اقتصادی این بخش فراهم شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: توسعه همزمان بخش‌های کشاورزی، شیلات، دامداری و صنایع معدنی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید و شتاب‌بخشی به روند توسعه اقتصادی شهرستان الیگودرز و استان لرستان باشد.

ضرورت تکمیل زنجیره فرآوری سنگ در الیگودرز

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های معدنی این شهرستان، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهمی که دنبال می‌کنیم، برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم سنگ در شهرستان الیگودرز است تا زمینه معرفی توانمندی‌های معدنی منطقه، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با بازار و جذب سرمایه‌گذاران فراهم شود.

سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن سنگ و لاشه‌سنگ شهرستان الیگودرز تولید می‌شود

گودرزی با بیان اینکه الیگودرز یکی از قطب‌های مهم تولید سنگ در کشور به شمار می‌رود، گفت: سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن سنگ و لاشه‌سنگ در این شهرستان تولید می‌شود که ظرفیت بسیار ارزشمندی برای توسعه اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.

وی افزود: میزان تولید سنگ «کپ» در شهرستان نیز به همین میزان است و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه الیگودرز در حوزه استخراج و تولید سنگ‌های ساختمانی و تزئینی است.

فرآوری سنگ باید در الیگودرز انجام شود

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از خام‌فروشی محصولات معدنی، تصریح کرد: این پرسش جدی وجود دارد که چرا باید حدود ۸۰ درصد سنگ «کپ» تولیدی الیگودرز برای فرآوری به خارج از شهرستان منتقل شود، در حالی که امکان ایجاد صنایع فرآوری در خود منطقه وجود دارد.

گودرزی تأکید کرد: سیاست ما این است که زنجیره ارزش سنگ در الیگودرز تکمیل شود و فرآیند تبدیل سنگ «کپ» به سنگ نمای ساختمان و سایر محصولات فرآوری‌شده، در همین شهرستان انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد واحدهای فرآوری سنگ علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، موجب افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال پایدار، رونق صنایع معدنی و بهره‌مندی بیشتر مردم منطقه از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان خواهد شد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی افزود: توسعه صنایع فرآوری سنگ، در کنار تقویت بخش‌های کشاورزی و شیلات، می‌تواند الیگودرز را به یکی از قطب‌های مهم تولید و صنعت در استان لرستان و کشور تبدیل کند.

لزوم هدایت سرمایه‌گذاری به سمت صنایع فرآوری سنگ

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در بخش معادن، اظهار داشت: باید ظرفیت‌های حوزه سنگ در شهرستان الیگودرز بیش از گذشته فعال شود و زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران در این بخش فراهم آید.

گودرزی افزود: توسعه صنایع فرآوری سنگ، علاوه بر افزایش ارزش افزوده، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شهرستان داشته باشد و به همین دلیل، باید با برنامه‌ریزی مناسب، سرمایه‌گذاران را به فعالیت در این حوزه سوق دهیم.

وی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری سنگ، تصریح کرد: ضروری است تسهیلات و حمایت‌های لازم در اختیار افراد و سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت قرار گیرد تا بتوانند واحدهای فرآوری سنگ را در شهرستان راه‌اندازی و توسعه دهند.

خام‌فروشی نباید ادامه پیدا کند

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از خام‌فروشی محصولات معدنی، گفت: نباید اجازه دهیم سرمایه‌های معدنی منطقه به صورت خام از شهرستان خارج شود؛ بلکه باید با ایجاد صنایع فرآوری، ارزش افزوده این محصولات در خود الیگودرز ایجاد شود.

گودرزی تأکید کرد: جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره تولید، یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه اقتصادی شهرستان و افزایش درآمد بهره‌برداران و فعالان این حوزه است.

انتظار مردم برای تحقق ظرفیت‌های اشتغال‌زا

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده الیگودرز در بخش‌های اقتصادی، اظهار داشت: با وجود توانمندی‌های فراوان شهرستان در حوزه‌های سنگ، کشاورزی و آبزی‌پروری، هنوز آن‌گونه که باید از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی افزود: اقدامات انجام‌شده در این بخش‌ها متناسب با ظرفیت‌های موجود نبوده و هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

گودرزی خاطرنشان کرد: مردم الیگودرز انتظار دارند ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان به فرصت‌های واقعی اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل شود و معتقدیم با برنامه‌ریزی، حمایت از بخش خصوصی و تکمیل زنجیره‌های تولید، می‌توان این مطالبات را محقق و زمینه توسعه پایدار شهرستان را فراهم کرد.