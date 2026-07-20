کردستان میزبان دوره ارتقای داوری فوتبال درجه یک به سطح ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره ارتقای داوری فوتبال درجه یک به سطح ملی به میزبانی شهرستان سنندج برگزار شد.

در این دوره ۲۵ داور به نمایندگی از استان‌های البرز، آذربایجان شرقی، اردبیل، مرکزی، اصفهان، قم، بوشهر، فارس، همدان، خراسان جنوبی، کرمانشاه و کردستان حضور داشتند.

این دوره با تدریس «مسعود مرادی»، مدرس رسمی داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و با حضور «مجید سیفی‌آذر»، مسئول آمادگی جسمانی کمیته داوران فدراسیون فوتبال به عنوان ممتحن آمادگی جسمانی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این دوره با آخرین تغییرات و قوانین داوری فوتبال که در جام جهانی نیز به اجرا درآمده است، آشنا شدند و تازه‌ترین روش‌های تمرینی و مباحث مرتبط با آمادگی جسمانی را به صورت تئوری و تصویری فرا گرفتند.

آیین اختتامیه این دوره نیز با حضور سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای اداره کل ورزش و جوانان کردستان، رئیس و اعضای هیأت فوتبال استان و جمعی از بزرگان و پیشکسوتان داوری فوتبال برگزار شد.