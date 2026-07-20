تغییر در اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال؛ معرفی دو عضو جدید

به گزارش خبرنگار مهر، آبی های تهرانی که فصل آینده نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا خواهد بود به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتش اجازه ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارد و تلاش مسئولان باشگاه هم نتوانسته مشکلات را حل کند.

به دنبال پیچیده شدن اوضاع و احتمالا افزایش فشار هواداران برای تقویت تیم، مسئولان هلدینگ مالک باشگاه تصمیم به تغییراتی در بین اعضای هیئت مدیره گرفته اند تا شاید بتوانند با افراد جدید از وضعیت فعلی خارج شوند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد مسئولان هلدینگ برای خروج از وضعیت فعلی تصمیم به قطع همکاری با دو عضو هیئت مدیره گرفته اند که براساس آن مجتبی فریدونی و محمود بابایی از این جمع جدا خواهند شد.

برای جانشینی آنها دو عضو جدید در نظر گرفته شده است که سیدحسین علوی مقدم بازیکن سابق فوتبال و عضو شورای اسلامی شهر مشهد و مصطفی متدین مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی خواهند بود.

در بین کاندیداهای احتمالی یکی از مدیران عامل سابق هم برای بازگشتش به هیئت مدیره مطرح بود که با مخالفت بیشتر اعضای هلدینگ مواجه و از لیست گروه انتخابی خارج شد.