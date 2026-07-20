به گزارش خبرنگار مهر، نگین زندی مهاجم ۲۲ ساله تیم ملی فوتبال زنان ایران که نقش پررنگی در صعود ملی‌پوشان به جام ملت‌های آسیا ایفا کرد به یکی از مهم‌ترین سوژه‌های نقل‌وانتقالات تابستانی فوتبال زنان تبدیل شده است. زندی که پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت رباط صلیبی فعلا به تمرینات خاتون بم بازگشته همچنان یکی از گزینه‌های اصلی باشگاه استقلال برای فصل جدید به شمار می‌رود.

مدیران استقلال که خود را برای نخستین حضور در لیگ برتر فوتبال زنان آماده می‌کنند گفته می‌شود این مهاجم ملی‌پوش را در فهرست خرید خود قرار داده‌اند. با این حال زندی که در سال‌های اخیر یکی از مهره‌های کلیدی خاتون بم بوده هنوز تصمیم نهایی خود را درباره آینده فوتبالی‌اش نگرفته و باید دید در نهایت پیراهن آبی استقلال را بر تن خواهد کرد یا به حضورش در جمع مدافع عنوان قهرمانی ادامه می‌دهد.

زندی در سال‌های گذشته بارها در گفتگوهای خود از علاقه و تعصبش به استقلال سخن گفته و تأکید کرده بود که هوادار این تیم است.