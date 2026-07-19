به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پرونده محرومیت نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران این باشگاه در آستانه فصل جدید محسوب می‌شود و وضعیت فعالیت تیم فوتبال مردان در بازار تابستانه هنوز به طور کامل مشخص نیست به نظر می‌رسد شرایط در بخش فوتبال زنان متفاوت از آن چیزی باشد که در روزهای ابتدایی پس از اعلام رأی تصور می‌شد. اتفاقی که اگر در روزهای آینده نیز به همین شکل تأیید شود می‌تواند مسیر آماده‌سازی نماینده تازه‌وارد لیگ برتر زنان را به طور کامل تغییر دهد.



بعد از انتشار رأی مربوط به محرومیت نقل‌وانتقالاتی استقلال تصور اولیه این بود که محدودیت ایجاد شده تمامی تیم‌های تحت پوشش باشگاه را در بر می‌گیرد و علاوه بر تیم مردان تیم زنان و حتی رده‌های پایه نیز امکان ثبت قراردادهای جدید را نخواهند داشت. همین مسئله باعث شد ابهام‌های زیادی درباره آینده تیم زنان استقلال که خود را برای نخستین حضور در لیگ برتر آماده می‌کند به وجود بیاید.



با این حال گویا بررسی‌های انجام‌شده و استعلام‌های صورت‌گرفته از مراجع مربوطه شرایط متفاوتی را نشان می‌دهد. شنیده می‌شود محدودیت اعمال‌ شده فعلاً شامل تیم فوتبال زنان استقلال نشده و آبی‌ها دست‌کم در این بخش با مانعی برای فعالیت در پنجره تابستانه مواجه نیستند. هرچند همچنان باید منتظر مشخص شدن روند نهایی این پرونده و تصمیمات بعدی مراجع ذی‌ربط ماند اما آنچه در روزهای اخیر به گوش می‌رسد از تغییر فضای مدیریتی باشگاه نسبت به آینده تیم زنان حکایت دارد.

این موضوع از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که استقلال پس از دو فصل فعالیت پیاپی سرانجام موفق شد مسیر صعود از لیگ دسته دوم به لیگ برتر را طی کند و حالا برای نخستین تجربه حضور در سطح اول فوتبال زنان ایران آماده می‌شود. طبیعی است که باشگاهی با نام و اعتبار استقلال علاقه‌ای نداشته باشد تنها برای حضور در لیگ برتر وارد مسابقات شود و مدیران آن به دنبال ساختن تیمی رقابتی باشند.



اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند به نظر می‌رسد مدیران باشگاه بتوانند بدون نگرانی از محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی برنامه‌های خود را برای تقویت فهرست بازیکنان پیش ببرند. گفته می‌شود طی هفته‌های گذشته حتی برخی سناریوهای جایگزین نیز روی میز مدیران باشگاه قرار داشته و این احتمال مطرح شده بود که در صورت ادامه محرومیت پروژه تیم زنان با تغییراتی دنبال شود اما حالا گویا شرایط نسبت به گذشته امیدوارکننده‌تر شده و نگاه مدیران نیز تغییر کرده است.



در کنار مسائل مربوط به نقل‌وانتقالات تحولات کادر فنی تیم زنان نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است. آن‌طور که شنیده می‌شود همکاری باشگاه استقلال با مریم حسن‌زاده به پایان رسیده و مدیران باشگاه در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای انتخاب سرمربی جدید هستند تا هرچه سریع‌تر تکلیف نیمکت این تیم مشخص شود. به نظر می‌رسد مسئولان باشگاه قصد دارند پیش از آغاز رسمی نقل‌وانتقالات وضعیت کادر فنی را تعیین کنند تا روند جذب بازیکنان نیز بر اساس نظر سرمربی آینده دنبال شود.



این اتفاق می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که استقلال برنامه‌ریزی خود برای حضور در لیگ برتر را متوقف نکرده و حتی در روزهایی که وضعیت تیم مردان همچنان با ابهام همراه است پروژه آماده‌سازی تیم زنان را با جدیت دنبال می‌کند. از همین رو شنیده می‌شود جلسات متعددی در روزهای اخیر پیرامون ساختار تیم، فهرست بازیکنان مورد نیاز و برنامه‌های آماده‌سازی برگزار شده تا در صورت فراهم بودن شرایط تیم بدون اتلاف وقت وارد فاز اجرایی شود.



از سوی دیگر حضور استقلال در لیگ برتر زنان جذابیت مسابقات فصل آینده را نیز افزایش خواهد داد. اضافه شدن یکی از پرهوادارترین باشگاه‌های ایران به رقابت‌های فوتبال زنان بدون تردید نگاه‌های بیشتری را متوجه این مسابقات خواهد کرد و در صورت تقویت مناسب ترکیب آبی‌ها می‌توان انتظار داشت رقابت مدعیان قهرمانی نیز جذاب‌تر از گذشته دنبال شود.



البته همچنان باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده روند پرونده نقل‌وانتقالاتی استقلال به چه سمتی خواهد رفت و آیا شرایط فعلی بدون تغییر باقی می‌ماند یا خیر. با این وجود آنچه تاکنون از فضای پیرامون باشگاه به گوش می‌رسد حکایت از آن دارد که مشکل آبی‌ها در بخش فوتبال زنان تا حد زیادی برطرف شده و مدیران باشگاه امیدوارند بتوانند بدون درگیر شدن با محدودیت‌های موجود پروژه تقویت نماینده تازه‌وارد خود در لیگ برتر را آغاز کنند.