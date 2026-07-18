به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که آبی‌پوشان با چالش‌های متعددی در مسیر آماده‌سازی تیم مواجه هستند. این باشگاه در حالی باید برای حضور قدرتمند در مسابقات داخلی و همچنین رقابت‌های آسیایی برنامه‌ریزی کند که مشکلات مدیریتی و مالی، شرایط را برای این تیم دشوار کرده است.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی استقلال، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه است؛ موضوعی که باعث شده آبی‌ها نتوانند به راحتی در بازار نقل‌وانتقالات فعالیت کنند و بازیکنان مورد نیاز خود را برای تقویت ترکیب جذب کنند. این مسئله در شرایطی رخ داده که استقلال برای فصل پیش رو نیاز به ترمیم نقاط ضعف و افزایش کیفیت فهرست بازیکنان خود دارد.

از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درباره حفظ بازیکنان تاثیرگذار این تیم نیز وجود دارد. برخی نفرات خارجی و داخلی استقلال که در فصل گذشته نقش مهمی در ترکیب تیم داشتند، با پیشنهادهایی مواجه شده‌اند و ادامه حضور آنها در جمع آبی‌پوشان به یکی از دغدغه‌های اصلی هواداران تبدیل شده است.

استقلال که قرار است در فصل جدید علاوه بر لیگ برتر، در رقابت‌های آسیایی نیز حضور داشته باشد، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تقویت هرچه سریع‌تر ترکیب خود است. با این حال، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی و محدودیت‌های موجود، کار مسئولان باشگاه را برای ساختن تیمی مدعی سخت کرده است.

در چنین شرایطی، هواداران استقلال امیدوارند مدیران باشگاه با حل مشکلات موجود، زمینه باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی را فراهم کنند تا کادر فنی بتواند بازیکنان مورد نظر خود را جذب کرده و تیمی آماده برای رقابت‌های فصل جدید شکل دهد.

شاهین خیری پیشکسوت باشگاه استقلال و کارشناس فوتبال در خصوص شرایط این تیم، وضعیت نقل‌وانتقالات و مشکلات موجود اظهار داشت: متأسفانه این روزها شرایط به شکلی است که خیلی‌ها حتی دل و دماغ دنبال کردن فوتبال را ندارند. البته نمی‌خواهم بگویم همه مردم این شرایط را دارند یا همه ناراحت هستند، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی خیلی‌ها دیگر مانند گذشته انگیزه و حال و حوصله دنبال کردن فوتبال را ندارند.

پیشکسوت استقلال درباره شرایط این تیم و اخبار مربوط به جدایی بازیکنان خارجی گفت: شنیده‌ام که یاسر آسانی از استقلال جدا شده و قراردادش را فسخ کرده است. اگر این اتفاق درست باشد، اصلاً برای استقلال خوب نیست. از دست دادن بازیکنان تاثیرگذار، آن هم برای تیمی که قرار است در فصل آینده در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشد، اتفاق مثبتی محسوب نمی‌شود.

خیری با اشاره به مشکلات استقلال در نقل‌وانتقالات افزود: استقلال در شرایط خوبی قرار ندارد. بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی و مشکلاتی که این باشگاه دارد، باعث شده شرایط سخت‌تر شود. تیمی که قرار است در رقابت‌های داخلی و آسیایی حضور داشته باشد، نیاز به تقویت دارد و از دست دادن نفرات موثر می‌تواند ضربه بزرگی به برنامه‌های تیم وارد کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی و اتفاقاتی که در کشور رخ داده، جذب بازیکنان خارجی هم بسیار دشوار است. بازیکنان خارجی با توجه به شرایط موجود شاید به راحتی حاضر به حضور در ایران نشوند، بنابراین باید تلاش کرد نفراتی که کیفیت لازم را دارند حفظ شوند.

کارشناس فوتبال تأکید کرد: امیدوارم مسئولان استقلال، از جمله تاجرنیا و دیگر مدیران باشگاه، تدابیری بیندیشند تا بتوانند بازیکنان فعلی را حفظ کنند؛ حتی اگر لازم باشد با پرداخت‌های مرحله‌ای و توافق‌های جدید شرایطی فراهم شود که این نفرات در تیم بمانند تا وضعیت مشخص شود.

خیری درباره ضرورت باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال گفت: ابتدا باید تلاش شود با پرداخت بدهی‌ها پنجره باشگاه باز شود تا استقلال بتواند در ادامه مسیر بازیکنان مورد نیازش را جذب کند. بعد از آن باید بازیکنان باکیفیت حفظ شوند و نفرات جدیدی که بتوانند به تیم کمک کنند، به مجموعه اضافه شوند.

وی در پایان درباره شناختش از گزینه‌های مدنظر استقلال برای تقویت تیم گفت: امیدوارم تصمیم‌هایی گرفته شود که به سود استقلال باشد و این تیم بتواند با شرایط بهتری وارد فصل جدید شود.