خون کودکان شهید میناب سند رسوایی دشمنان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع‌کمالی ظهر دوشنبه در همایش سه‌ساله‌های حسینی که به مناسبت سالروز شهادت حضرت رقیه(س) برگزار شد، ضمن تسلیت این ایام و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، اظهار کرد: نام حضرت رقیه(س) فراتر از یک رویداد تاریخی، نماد مظلومیت کودکانی است که قربانی خوی ددمنشانه ظالمان شدند و در عین حال پیام‌آور حقانیت جبهه حق در طول تاریخ هستند.

وی حضور خانواده‌های معظم شهدای میناب در این مراسم را پیوندی میان کربلای سال ۶۱ هجری و مقاومت امروز ملت ایران دانست و افزود: شهادت کودکان معصوم مدرسه شجره طیبه فریاد مظلومیت ملت ایران را به گوش جهانیان رسانده و به سندی قطعی برای رسوایی دشمنان اسلام و بدخواهان این مرز و بوم تبدیل شده است.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با تاکید بر لزوم حفظ یاد و نام این شهدای والامقام، تصریح کرد: رسالت اصلی ما تنها به برگزاری مراسم بزرگداشت محدود نمی‌شود بلکه روایت صحیح مظلومیت شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده وظیفه‌ای خطیر بر دوش ما است چراکه عزت امروز جهان اسلام مرهون خون پاک این شهیدان است.

سردار زارع‌کمالی با تقدیر از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا به‌ویژه خانواده‌های شهدای میناب، خاطرنشان کرد: شما با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های خود نه‌تنها مایه افتخار میناب و ایران اسلامی بلکه مایه سرافرازی جبهه مقاومت در جهان هستید.

وی در پایان با تاکید بر تداوم راه شهدا، تصریح کرد: ملت ایران با تبعیت از فرامین و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی این مسیر نورانی را با صبر، بصیرت و اقتدار تا ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) ادامه خواهد داد و همواره پاسدار خون تمامی شهیدان به‌ویژه کودکان مظلوم این سرزمین خواهد بود.