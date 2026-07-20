تشریح برنامه های بسیج جامعه پزشکی در اربعین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی، دکتر محمد حسین زارع زاده مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور از ابلاغ طرح جامع اربعین ۱۴۰۵ با شعار محوری «اربعین خدمت به نیابت از امام شهید، قائد امت» خبر داد و گفت: امسال مرکز EOC (مرکز کنترل و هماهنگی عملیات) موکبهای درمانی بسیج در درمانگاه فوقتخصصی بابالطوسی حرم مطهر حضرت علی(ع) ایجاد میشود.
وی با اشاره به تعامل تمام ردههای متولی بهداشت و درمان در سازمان بسیج مستضعفین اظهار داشت: این حرکت عظیم با دبیری سازمان بسیج جامعه پزشکی و همکاری معاونت سلامت و دفاع زیستی و موسسه درمان بسیجیان شکل گرفته است. مرکز مذکور راهبری ۱۱۴ موکب ثبتشده برونمرزی در مسیر نجف تا کربلا را بر عهده خواهد داشت.
وی افزود: در کنار این موکبهای برونمرزی، بیش از ۷۴ موکب نیز در مناطق مرزی و جادههای مواصلاتی داخلی پیشبینی شده است. این مواکب در سه سطح خدماتی شامل درمانگاه عمومی (سطح یک)، درمانگاه تخصصی (سطح دو) و پلیکلینیک چندتخصصی (سطح سه) به زائران و مجاوران خدمت رسانی میکنند.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی در خصوص نیروی انسانی این مواکب گفت: ترکیب جهادگران خادم در عملیات اربعین امسال از تمامی رشتههای نظام سلامت کشور تامین شده و حضور پزشکان فوقتخصص و متخصص در کنار پزشکان عمومی، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران و پیراپزشکان، جلوهای از همدلی کادر درمان را به نمایش میگذارد.
دکتر زارعزاده با بیان اینکه این عملیات حاصل هم افزایی سپاههای استانی و دستگاههای متولی است، از مشارکت بیش از ۱۱ هزار نفر از بسیجیان جامعه پزشکی در حوزههای تخصصی و پشتیبانی برای نقش آفرینی در ماموریت بزرگ اربعین حسینی خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بیش از ۲۰ هزار نفر به طور مشترک با معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و مرکز مقاومت بسیج، توفیق حضور و زیارت در عتبات عالیات را خواهند داشت که از این تعداد، ۵۰۰ نفر در قالب گروههای امدادگر ۲ نفره با تجهیزات کامل در طول مسیر پیادهروی مستقر میشوند تا پوشش خدمات مواکب را گسترش دهند.
وی با اشاره به تعامل گسترده با موکبهای مردمی، گروههای جهادی، وزارت بهداشت، هلالاحمر و سایر ردههای درمانی نیروهای مسلح، پیشبینی کرد: بیش از یک میلیون خدمت شامل ویزیت، تجویز دارو، خدمات بهداشتی، درمانی و بستری به زائران ارائه شود.
زارعزاده در پایان ضمن قدردانی از زحمات جهادگران جامعه سلامت کشور، این رویداد را بزرگترین رویداد مذهبی جهان دانست و برای همه خادمین این عرصه آرزوی توفیق کرد.
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