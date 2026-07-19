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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت کشور؛ راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود

مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت کشور؛ راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود

عضو شورای عالی نظام پزشکی، ضمن اشاره به مهم‌ترین چالش‌های امروز حوزه سلامت کشور، راهکارهای برون رفت از این شرایط را پیشنهاد کرد.

یدالله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظام سلامت کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله افزایش هزینه‌های درمان، کمبود منابع، تغییر الگوی بیماری‌ها، مهاجرت نیروهای متخصص و مسائل زیست‌محیطی مواجه بوده است.

وی افزود: عبور از این چالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت‌های علمی، مشارکت فعال جامعه پزشکی و حمایت مؤثر سیاست‌گذاران است.

سهرابی در ارتباط با نقش سازمان نظام پزشکی در ارتقای خدمات سلامت، گفت: سازمان نظام پزشکی به‌ عنوان بزرگ‌ترین نهاد صنفی و حرفه‌ای جامعه پزشکی، علاوه بر صیانت از حقوق پزشکان و سایر اعضای جامعه پزشکی، وظیفه مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی، توسعه آموزش‌های حرفه‌ای، رعایت اخلاق پزشکی و ارائه مشاوره‌های تخصصی به مسئولان حوزه سلامت بر عهده دارد.

وی در همین زمینه ادامه داد: تعامل سازنده میان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شاخص‌های سلامت کشور باشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی، به راهکارهایی برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، اشاره کرد و گفت: افزایش سهم سلامت از GDP، توسعه پرونده الکترونیک سلامت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، آموزش مستمر کادر درمان و افزایش رضایتمندی شغلی آنان از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر است. همچنین باید از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز برای ارتقای سلامت جامعه استفاده شود.

سهرابی با توصیه به مردم در زمینه حفظ سلامت، اظهار داشت: پیشگیری همواره مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر از درمان است. رعایت سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از مصرف دخانیات و مواد مخدر، انجام معاینات دوره‌ای و مراجعه به‌موقع به پزشک، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها دارد.

وی با عنوان این مطلب که سلامت یک مسئولیت همگانی است و همه افراد جامعه در حفظ آن سهیم هستند، در ارتباط با چشم‌انداز آینده نظام سلامت کشور، گفت: با وجود مشکلات موجود، سرمایه انسانی ارزشمند، توان علمی دانشگاه‌ها و تجربه متخصصان کشور، آینده نظام سلامت امیدوارکننده است. با همدلی، برنامه‌ریزی علمی، مدیریت کارآمد و حمایت از جامعه پزشکی می‌توان خدمات سلامت را با کیفیت بالاتر و دسترسی عادلانه‌تر به مردم ارائه کرد.

کد مطلب 6892149
حبیب احسنی پور

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