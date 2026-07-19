یدالله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظام سلامت کشور در سالهای اخیر با چالشهای متعددی از جمله افزایش هزینههای درمان، کمبود منابع، تغییر الگوی بیماریها، مهاجرت نیروهای متخصص و مسائل زیستمحیطی مواجه بوده است.
وی افزود: عبور از این چالشها نیازمند برنامهریزی دقیق، استفاده از ظرفیتهای علمی، مشارکت فعال جامعه پزشکی و حمایت مؤثر سیاستگذاران است.
سهرابی در ارتباط با نقش سازمان نظام پزشکی در ارتقای خدمات سلامت، گفت: سازمان نظام پزشکی به عنوان بزرگترین نهاد صنفی و حرفهای جامعه پزشکی، علاوه بر صیانت از حقوق پزشکان و سایر اعضای جامعه پزشکی، وظیفه مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی، توسعه آموزشهای حرفهای، رعایت اخلاق پزشکی و ارائه مشاورههای تخصصی به مسئولان حوزه سلامت بر عهده دارد.
وی در همین زمینه ادامه داد: تعامل سازنده میان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت میتواند زمینهساز بهبود شاخصهای سلامت کشور باشد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی، به راهکارهایی برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، اشاره کرد و گفت: افزایش سهم سلامت از GDP، توسعه پرونده الکترونیک سلامت، بهرهگیری از فناوریهای نوین، آموزش مستمر کادر درمان و افزایش رضایتمندی شغلی آنان از مهمترین اقدامات در این مسیر است. همچنین باید از ظرفیت بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد نیز برای ارتقای سلامت جامعه استفاده شود.
سهرابی با توصیه به مردم در زمینه حفظ سلامت، اظهار داشت: پیشگیری همواره مؤثرتر و کمهزینهتر از درمان است. رعایت سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از مصرف دخانیات و مواد مخدر، انجام معاینات دورهای و مراجعه بهموقع به پزشک، نقش مهمی در پیشگیری از بیماریها دارد.
وی با عنوان این مطلب که سلامت یک مسئولیت همگانی است و همه افراد جامعه در حفظ آن سهیم هستند، در ارتباط با چشمانداز آینده نظام سلامت کشور، گفت: با وجود مشکلات موجود، سرمایه انسانی ارزشمند، توان علمی دانشگاهها و تجربه متخصصان کشور، آینده نظام سلامت امیدوارکننده است. با همدلی، برنامهریزی علمی، مدیریت کارآمد و حمایت از جامعه پزشکی میتوان خدمات سلامت را با کیفیت بالاتر و دسترسی عادلانهتر به مردم ارائه کرد.
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