به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن علمی اپتومتری ایران، مهرداد صادقی، با اشاره به جایگاه اپتومتری در نظام سلامت، گفت: اپتومتری به عنوان خط اول مراقبت‌های اولیه بینایی، نقشی اساسی در تشخیص زودهنگام و پیشگیری از اختلالات چشمی ایفا می‌کند و خدمات این رشته شامل معاینات عمومی چشم، ارزیابی عملکرد بینایی و تشخیص عیوب انکساری است که از بروز بسیاری از مشکلات و عوارض جدی جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از سه هزار اپتومتریست در کشور به ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مشغول هستند، افزود: این گروه از بدو تولد تا سالمندی، خدمات مراقبت از بینایی را به تمامی گروه‌های سنی ارائه می‌کنند و نقش مهمی در حفظ سلامت چشم جامعه دارند.

صادقی با تأکید بر اهمیت معاینات دوره‌ای چشم گفت: سیستم بینایی یکی از مهم‌ترین ارکان سلامت انسان است و لازم است همه افراد به صورت سالانه تحت معاینه قرار گیرند؛ چرا که سلامت بینایی ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی، عملکرد فردی و سلامت عمومی دارد و غفلت از آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به افراد و نظام سلامت تحمیل کند.

دبیر انجمن علمی اپتومتری ایران مهم‌ترین چالش این حوزه را نبود پوشش بیمه‌ای خدمات اپتومتری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر هیچ‌یک از خدمات تخصصی اپتومتری از سوی اداره کل تعرفه و استاندارد وزارت بهداشت به‌صورت رسمی ابلاغ نشده و همین موضوع مانع اصلی ورود بیمه‌های پایه به این حوزه شده است.

وی ادامه داد: این خلأ قانونی موجب شده است بسیاری از مردم به دلیل بحث هزینه، از انجام معاینات ضروری بینایی صرف‌نظر می کنند ، در حالی که تشخیص زودهنگام بسیاری از بیماری‌های چشمی می‌تواند از بروز عوارض جدی و هزینه‌های درمانی سنگین در آینده جلوگیری کند و این خدمات توسط اپتومتریست ها با هزینه ای به مراتب کمتر انجام خواهد شد.

صادقی با اشاره به جایگاه اپتومتریست‌ها در نظام ارجاع سلامت چشم، اظهار داشت: اپتومتریست‌ها به عنوان فعالان خط مقدم مراقبت از سلامت بینایی، نخستین گروهی هستند که باید افراد دارای مشکلات بینایی را معاینه کنند تا در صورت نیاز، بیماران برای دریافت خدمات تخصصی‌تر یا درمان‌های جراحی به موقع به چشم‌پزشکان ارجاع شوند.

وی تصریح کرد: بدون اطلاعات اولیه حاصل از معاینات اپتومتری، تشخیص افتراقی بسیاری از بیماری‌های چشمی با دشواری مواجه خواهد شد و نبود پوشش بیمه‌ای این خدمات، عملاً نظام تشخیص و ارجاع در حوزه سلامت چشم را با نقص روبه‌رو می‌کند.

دبیر انجمن علمی اپتومتری ایران در پایان خواستار تسریع در ابلاغ تعرفه‌ها و استانداردهای خدمات اپتومتری از سوی وزارت بهداشت شد و گفت: انتظار می‌رود با رفع این خلأ قانونی، زمینه پوشش بیمه‌ای خدمات اپتومتری فراهم شود تا همه مردم بتوانند بدون دغدغه مالی از خدمات استاندارد مراقبت‌های اولیه بینایی بهره‌مند شوند.