حسینی: طرح حامی گامی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و کاهش افت تحصیلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی ظهر دوشنبه در نشست شورای راهبری تحول اداری آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر ضرورت اجرای مطلوب طرح «حامی» اظهار کرد: شناسایی دقیق دانش‌آموزان و ارائه حمایت‌های لازم به آنان، از مهم‌ترین الزامات تحقق عدالت آموزشی و پیشگیری از افت تحصیلی است.

وی افزود: طرح «حامی» باید با جدیت و نگاه ویژه در سطح مدارس و مناطق آموزش و پرورش استان دنبال شود و ظرفیت‌های موجود برای حمایت از دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری به کار گرفته شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به ضرورت شناسایی موانع موجود در مسیر اجرای برنامه‌های آموزشی و اداری گفت: شورای راهبری تحول اداری باید با نگاهی آسیب‌شناسانه و راهبردی، چالش‌های اجرایی را شناسایی و با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، زمینه تسهیل خدمات‌رسانی به فرهنگیان و دانش‌آموزان را فراهم کند.

حسینی توسعه فضاهای آموزشی را از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در این نشست عنوان کرد و افزود: با توجه به نیاز استان به فضاهای آموزشی جدید، روند اخذ کدهای تأییدیه این فضاها باید با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری شود تا زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید آموزشی در مناطق مختلف استان فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع ساماندهی کودکستان‌ها بیان کرد: فرآیند اخذ تأییدیه و صدور مجوزهای قانونی کودکستان‌ها باید بر اساس استانداردها و شاخص‌های تعیین‌شده دنبال شود تا کیفیت آموزش و خدمات تربیتی در این مراکز تضمین شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خاطرنشان کرد: تحول در فرآیندهای اداری باید در نهایت به تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به جامعه فرهنگی و دانش‌آموزان منجر شود و شورای راهبری تحول اداری نیز باید با تصمیم‌گیری‌های کارشناسی، مسیر توسعه و ارتقای نظام تعلیم و تربیت استان را هموار کند.

در این نشست، اعضای شورای راهبری تحول اداری آموزش و پرورش کردستان نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره راهکارهای عملیاتی برای اجرای برنامه‌های ابلاغی و رفع موانع موجود در حوزه‌های مختلف مطرح کردند.