به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دانشجویی محبانالزهرا (س) وابسته به دانشگاه الزهرا (س)، زمان و شرایط ثبتنام کاروان اربعین سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر اساس این فراخوان، اولویت اعزام در این کاروان با دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبتنام و بارگذاری مدارک خود در سامانه پُرسلاین اقدام کنند. لازم به ذکر است که این کاروان بهصورت زمینی تردد خواهد کرد.
کارگزاران هیئت تأکید کردهاند، تمامی متقاضیان پیش از اقدام به ثبتنام، حتماً نسبت به مطالعه دقیق فایل ضوابط، شرایط اعزام، تعهدنامهها و نحوه پرداخت هزینهها اقدام کنند. . برای کسب اطلاعات بیشتر و پاسخگویی به سوالات، میتوان از طریق کانال رسمی هیئت یا رابطین مقرر اقدام کرد.
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