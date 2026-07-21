ابراهیم پرفند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آیین اختتامیه مرحله دوم جشنواره ملی «تکامل» و نشست کشوری معاونان امور جوانان، مدرسان و مربیان تیم‌های سحر که به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد، از عملکرد دبیرخانه تخصصی تیم‌های سحر جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تقدیر به عمل آمد.

وی افزود: در این مراسم، لوح سپاس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به دلیل عملکرد موفق دبیرخانه تخصصی تیم‌های سحر به معاونت امور جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی اهدا شد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی ادامه داد: طی ماه‌های گذشته مسئولیت دبیرخانه تخصصی تیم‌های سحر کشور بر عهده جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی بود و در این مدت، هماهنگی، دریافت، پایش، تحلیل، ارزیابی و مستندسازی عملکرد تیم‌های سحر استان‌های مختلف کشور از طریق این دبیرخانه انجام شد.

پرفند با بیان اینکه این موفقیت حاصل تلاش مجموعه جوانان، مربیان، مدرسان و اعضای تیم‌های سحر استان است، تصریح کرد: انجام دقیق مأموریت‌های محوله، تعامل مستمر با استان‌ها و ارائه گزارش‌های تخصصی، از مهم‌ترین شاخص‌هایی بود که مورد ارزیابی و تقدیر سازمان جوانان قرار گرفت.

وی بیان کرد: آیین اختتامیه مرحله دوم جشنواره ملی «تکامل» و نشست کشوری معاونان امور جوانان، مدرسان و مربیان تیم‌های سحر با حضور مسئولان سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر و نمایندگان استان‌های سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد.