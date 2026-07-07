ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز اعزام ۶۰۰ نفر از امدادگران و اعضای جوانان این جمعیت به مشهد مقدس خبر داد و گفت: این نیروها برای خدمت رسانی به زائران و شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید اعزام شدند.

محبان افزود: نیروهای اعزامی شامل امدادگران و اعضای جوان هلال احمر هستند که در بخش های مختلف امدادی و درمانی به زائران خدمات ارایه خواهند کرد.

وی افزود: ۱۲۰ تیم عملیاتی این جمعیت از امروز تا پایان آیین تشییع در مشهد مستقر خواهند بود و در محدوده فرودگاه شهید هاشمی نژاد تا میدان ۱۵ خرداد و بلوار جمهوری نسبت به ارائه خدمات اقدام می کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی افزود: جمعیت هلال احمر خراسان شمالی همزمان با این ماموریت، یک بیمارستان صحرایی در ترمینال مسافربری امام هادی(ع) مشهد دایر می کند که تیم درمان اضطراری در آن مستقر می شوند.

وی با بیان اینکه تیم درمان اضطراری متشکل از ۵۰ نفر از پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و تکنسین های درمانی است گفت: تجهیزات بیمارستان صحرایی روز گذشته به مشهد منتقل شده است و امروز نیز تیم درمان برای استقرار و آغاز خدمت رسانی اعزام می شود.

محبان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در داخل استان اظهار کرد: ۱۸ پایگاه ثابت امداد و نجات جاده ای در خراسان شمالی در آماده باش کامل قرار دارند و علاوه بر آن چهار پایگاه ویژه امدادی در محور فاروج تا جنگل گلستان برای پوشش امدادی مسافران و زائران مستقر شده اند.

وی افزود: خدمات این پایگاه ها علاوه بر امداد و نجات، شامل آموزش کمک های اولیه و ارایه خدمات حمایت های روانی نیز خواهد بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: تمامی پایگاه های امدادی استان به آمبولانس و خودروهای ست نجات مجهز هستند و یک فروند بالگرد امدادی نیز برای پوشش حوادث احتمالی در آماده باش کامل قرار دارد.

وی افزود: مراکز درمانی و داروخانه های جمعیت هلال احمر در شهرهای بجنورد و شیروان نیز در این ایام آماده ارایه خدمات به شهروندان و زائران هستند.

محبان گفت: در مجموع ۳۰۰ نفر نیروی امدادی در قالب ۶۰ تیم عملیاتی در سطح استان برای ارایه خدمات آماده هستند.