نظارت موثر از نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: مسعود پزشکیان دیروز در ادامه پایش‌های میدانی دولت، با حضور در شرکت ملی نفت ایران، آخرین وضعیت صنعت نفت و گاز کشور را از نزدیک بررسی کرد. در این بازدید، محسن پاکنژاد، وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد، گزارش‌های جامعی از عملکرد حوزه انرژی ارائه دادند. وی با اشاره به تجارب جهانی در صنعت نفت و گاز، جمع‌آوری گازهای مشعل در پالایشگاه‌ها را یک ضرورت فنی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: با مدیریت بهینه و بهره‌گیری از دانش روز، می‌توان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد. بهره‌وری پالایشگاه‌ها با جمع‌آوری گازهای مشعل ارتقا می‌یابد و این روند باید با شتاب بیشتری دنبال شود.

رئیس‌جمهور ایجاد شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های مدیریتی یکپارچه در حوزه نفت و گاز را الزامی خواند و با تقدیر از اقدامات فعلی در زمینه رصد و مانیتورینگ، افزود: با وجود پیشرفت‌های قابل ‌تقدیر، همچنان ممکن است از برخی مسائل غافل باشیم. تطبیق با استانداردهای جهانی، آموزش فناوری‌های نوین و توسعه سامانه‌های چندجانبه و موثر، از اولویت‌های وزارت نفت در ارتقای عملکرد مهندسان و متخصصان است. پزشکیان با تاکید بر اینکه خلاقیت و توسعه تکنولوژی، ابزار رقابت در بازارهای جهانی است، گفت: افق و چشم‌انداز ما در فناوری باید نامحدود باشد تا در زمینه توسعه فناوری‌ها در یک نقطه متوقف نشویم.

در این امر در راستای دستیابی به موفقیت و پیشرفت، ابتدا نقاط قوت و ضعف را تحلیل و بهره‌وری را در تمام ابعاد ارتقا دهیم. وی اصلاح بهره‌وری، کیفیت و عملکرد را شاخص اصلی تخصیص اعتبارات و منابع برشمرد و خطاب به مسئولان تاکید کرد: اگر نیاز است کارشناسان خود را برای به‌روزرسانی دانش به سایر کشورها اعزام کنید، این کار را انجام دهید. همچنین ارتقای بهره‌وری و کارایی باید مبنای پرداخت دستمزد و کارانه باشد؛ میان نیروی کارآمد و غیر کارآمد باید تفاوت قائل شد و افرادی که خوب کار می‌کنند، تشویق شوند.

در بخش پایانی این بازدید، رئیس‌جمهور با حضور در اتاق مانیتورینگ شرکت ملی نفت، گزارش‌های تفصیلی مدیران را درباره مصرف کلی گاز و نفت، مدیریت انرژی در دوران دو جنگ اخیر، فرآیند چرخه تولید تا مصرف، وضعیت مصارف بخش‌های مختلف، میزان جمع‌آوری سالانه گازهای مشعل و همچنین داشبورد رصدخانه پروژه‌های ملی، را شنید. آنچه مسلم است، بازدیدهای میدان رئیس دولت، نگاه کارتابلی مدیران را کنار می‌زند و دیگر شاهد متن‌های بلند بالا برای رئیس قوه مجریه به منظور توجه و حمایت دولت از این دستگاه یا آن دستگاه نخواهیم بود.

به دلیل آنکه در هر ساختار اداری، هرچه گزارش از پایین به بالا می‌رود، «صیقل» می‌خورد و حقایق تعدیل می‌شود. مدیران میانه معمولا گزارش‌هایی می‌دهند، مبنی بر آنکه وضعیت تحت کنترل است یا مشکلات به دلیل عوامل خارجی برمی‌گردد و نیاز به حمایت‌های ویژه داریم. از این رو هنگامی که رئیس‌جمهور پزشکیان پاستور را ترک می‌کند و به محل وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی می‌رود، فقط با گزارش مکتوب مواجه نمی‌شود، در میدان حضور پیدا می‌کند و پی می‌برد، آیا مشکل یا معضل اداری واقعا به دلیل کمبود بودجه است، یا مربوط به سستی در اجرا!

نظارت‌های میدانی، گزارش‌های مکتوب مدیران را دور می‌زند و کمک می‌کند تصمیمات بر اساس واقعیت و نه در کاغذ اتخاذ شود؛ حضور عالی‌ترین مقام اجرا در یک سازمان، پیام مستقیم به تمام دولتی‌ها می‌فرستد: «اقدامات وزارتخانه‌ها زیر ذره‌بین رئیس‌جمهور است و مماشات و انفعال معنا و مفهومی ندارد و یک مدیر یا کارمند دولتی نمی‌تواند بهَرصص بهانه «روال اداری»، پرونده‌ای را هفته‌ها باز نگه دارد و با بی‌توجهی از کنارش عبور کند.» همچنین نباید عادی‌نگاری شود، زیرا ما هنوز در شرایط بحرانی جنگ با آمریکای تجاوزگر روبه‌رو هستیم و در چنین بزنگاه حساسی تمامی دولتمردان و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی باید به خط باشند.

جنگ فقط در خط مقدم نیست؛ در ادارات، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز یک «جبهه پشتیبانی» وجود دارد به همین جهت، وقتی رئیس‌جمهور از سازمان‌های دولتی بازدید و از آنها تقدیر می‌کند، در واقع دارد «سوخت روانی» آنها را شارژ می‌کند. این کار باعث می‌شود کارگزاران با انگیزه بیشتر انجام وظیفه کنند. بسیاری از مشکلات سازمان‌ها هم به دلیل انتظار برای دستور متوقف شده‌اند یا کند پیش می‌روند. در بازدیدهای میدانی، رئیس‌جمهور می‌تواند در همان لحظه، تضادهای بین دو یا چند وزارتخانه را برطرف کند.

یادی از شهید خدمت سیدابراهیم رئیسی کنیم؛ نظارت‌های میدانی را او در دولت باب کرد. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های مدیریتی شهید رئیسی در مواجهه با بحران‌ها، رویکرد میدانی و حضور مستقیم در صحنه بود. در بسیاری از حوادث طبیعی و شرایط اضطراری، از سیلاب‌ها و زلزله‌ها تا سایر رخدادهای پیش‌بینی‌نشده، وی ترجیح می‌داد شخصا در کنار مردم و مسئولان حضور یابد و از نزدیک در جریان وضعیت قرار گیرد. این حضور نه تنها موجب تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری و حل مسائل می‌شد، بلکه پیام روشنی از همدلی، مسئولیت‌پذیری و همراهی دولت با مردم در شرایط دشوار را به جامعه منتقل می‌کرد. همین مسیر توسط مسعود پزشکیان در ایستگاه چهاردهم دولت تکرار شد.

اگر در دوره شهید رئیسی، هدف این بازدیدها شناخت نقاط ضعف بود، در شرایط فعلی (در زمان جنگ) هدف، بهینه‌سازی سریع است یعنی بررسی می‌شود، آیا سازمان یا وزارتخانه‌ها در حال حاضر به بهترین شکل ممکن انجام وظیفه می‌کنند یا نیاز به تذکر و خط‌دهی دارند. پس هنگامی که دشمن سعی می‌کند با تحریم، فشار و جنگ، چرخ‌های اداری ما را کند کند، رئیس‌جمهور با بازدیدهای میدانی چهار اقدام را انجام می‌دهد:

۱-گلوگاه‌ها را شناسایی می‌کند (بصیرت میدانی)

۲- سرعت اجرای دستورات را بالا می‌برد (شتاب مدیریتی)

۳- روحیه کارگزاران را تقویت می‌کند (پشتیبانی روانی)

۴-اجازه نمی‌دهد «بروکراسی اداری» در فعالیت‌های دولت غلبه کند.

بنابراین، این بازدیدها در واقع بازرسی‌های عملیاتی برای اطمینان از این است که تمام ارگان‌های کشور، در راستای دفاع فعال حرکت می‌کنند و هیچ سازمانی در این مسیر «خواب‌زده» یا بی‌تفاوت نیست.