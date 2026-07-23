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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

تصادف در محور شاهرود- میامی با ۶ مصدوم

تصادف در محور شاهرود- میامی با ۶ مصدوم

سمنان- معاون هلال احمر استان سمنان از بروز حادثه تصادف بین دو خودروی سواری در محور شاهرود- میامی با شش مصدوم خبر داد.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز پنج شنبه گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودروی پژوپارس و پراید در جاده شاهرود- میامی به هلال احمر رسید، تاکید کرد: این تصادف در کیلومتر ۵۹ این محور رخ داده بود.

وی با بیان اینکه نجاتگران پایگاه امدادونجات شهدای میامی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند، افزود: بررسی ابتدایی صحنه در بدو امر انجام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اعلام کرد: این حادثه شش مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه توسط نجاتگران هلال احمر، با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

کد مطلب 6897174

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