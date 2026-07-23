۲۲۰۰ دستگاه خودرو وارد پارکینگ اربعین در مهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه پنجشنبه به همراه معاون سیاسی استانداری و فرماندار مهران، با حضور در پارکینگ بزرگ اربعین، از روند خدمات‌رسانی و زیرساخت‌های این مکان بازدید و گفت: تا این لحظه ۲ هزار و ۲۵۰ خودرو وارد پارکینگ اربعین شده و فرآیند پذیرش به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات زیرساختی مطلوبی در این محل صورت گرفته است، افزود: این پارکینگ دارای ۲۸ زون (بخش) عملیاتی است و تمامی مقدمات لازم برای مدیریت هوشمند ترافیک و پذیرش خودروها فراهم شده است.

کرمی با اشاره به امکانات فنی و نظارتی مستقر در این مجموعه گفت: پایش تصویری و سیستم مکانیزه ورود خودروها فعال شده است؛ همچنین پرسنل شهرداری و ناوگان حمل‌ونقل اتوبوسی جهت تسهیل در تردد و انتقال زوار به پایانه مرزی در این مکان مستقر هستند.

استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، میزبان شایسته‌ای برای تمامی زائران و میهمانان عزیزی باشیم که مرز مهران را برای عزیمت به کربلای معلی انتخاب کرده‌اند.