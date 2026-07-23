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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۸

عضو انصارالله: عربستان برای رهایی از تبعات محاصره یمن باید غرامت بدهد

عضو انصارالله: عربستان برای رهایی از تبعات محاصره یمن باید غرامت بدهد

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله تأکید کرد عربستان تنها با خروج کامل از خاک یمن و پرداخت غرامت بازسازی، می‌تواند از تبعات محاصره این کشور رهایی یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالملک العجری» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: عربستان سعودی تنها در صورت تحقق دو شرط می‌تواند از پیامدهای محاصره یمن رهایی یابد.

وی گفت: نخستین شرط، اعلام خروج کامل عربستان از تمامی اراضی یمن و دومین شرط، پرداخت غرامت برای بازسازی خسارت‌های ناشی از تجاوز به این کشور است.

العجری تأکید کرد: تا زمانی که عربستان به اشغال، دخالت در تصمیم‌گیری‌های یمن، کنترل ثروت‌های ملی این کشور و اعمال محاصره ادامه دهد، مسئولیت کامل تبعات این اقدامات بر عهده ریاض خواهد بود و در برابر صنعا و ملت یمن پاسخگو است.

کد مطلب 6897169

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