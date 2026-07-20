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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

سقف افزایش اجاره‌بها در بروجرد حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است

سقف افزایش اجاره‌بها در بروجرد حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است

بروجرد - دادستان عمومی و انقلاب بروجرد، تأکید کرد: سقف افزایش اجاره‌بها در این شهرستان حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز امرایی در جلسه‌ای که با حضور اعضای اتحادیه مشاوران املاک شهرستان بروجرد برگزار شد، ضمن بررسی وضعیت بازار مسکن، بر لزوم کنترل و سامان‌دهی بازار اجاره و رعایت حقوق موجران و مستأجران تأکید کرد.

وی با استناد به مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: بر اساس ابلاغیه دولت و وزارت راه و شهرسازی، تمامی قراردادهای اجاره مسکونی که مدت آنها تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود، در صورت درخواست مستأجر، برای مدت یک سال تمدید خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب بروجرد، افزود: سقف افزایش اجاره‌بها حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است و مشاوران املاک موظف به رعایت دقیق این قانون هستند.

امرایی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تصریح کرد: تمدید خودکار قراردادها به معنای بی‌نیازی از ثبت قانونی نیست.

وی تأکید کرد: دفاتر مشاور املاک موظف‌اند تمامی جزئیات قرارداد، از جمله مبلغ دقیق ودیعه، اجاره‌بها و تعهدات طرفین را به طور شفاف در سامانه ثبت کرده و کد رهگیری صادر کنند.

دادستان عمومی و انقلاب بروجرد، هشدار داد: هرگونه تخلف در تنظیم قرارداد و عدم رعایت ضوابط قانونی، با واکنش سریع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد و واحدهای متخلف در این حوزه بدون اغماض پلمب و با متخلفان به طور قاطع برخورد می‌شود.

کد مطلب 6893618

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