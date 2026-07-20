به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز امرایی در جلسه‌ای که با حضور اعضای اتحادیه مشاوران املاک شهرستان بروجرد برگزار شد، ضمن بررسی وضعیت بازار مسکن، بر لزوم کنترل و سامان‌دهی بازار اجاره و رعایت حقوق موجران و مستأجران تأکید کرد.

وی با استناد به مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: بر اساس ابلاغیه دولت و وزارت راه و شهرسازی، تمامی قراردادهای اجاره مسکونی که مدت آنها تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود، در صورت درخواست مستأجر، برای مدت یک سال تمدید خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب بروجرد، افزود: سقف افزایش اجاره‌بها حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است و مشاوران املاک موظف به رعایت دقیق این قانون هستند.

امرایی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تصریح کرد: تمدید خودکار قراردادها به معنای بی‌نیازی از ثبت قانونی نیست.

وی تأکید کرد: دفاتر مشاور املاک موظف‌اند تمامی جزئیات قرارداد، از جمله مبلغ دقیق ودیعه، اجاره‌بها و تعهدات طرفین را به طور شفاف در سامانه ثبت کرده و کد رهگیری صادر کنند.

دادستان عمومی و انقلاب بروجرد، هشدار داد: هرگونه تخلف در تنظیم قرارداد و عدم رعایت ضوابط قانونی، با واکنش سریع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد و واحدهای متخلف در این حوزه بدون اغماض پلمب و با متخلفان به طور قاطع برخورد می‌شود.