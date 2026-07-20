به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب خدایی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و بهره‌گیری از شگردهای پلیسی، پس از هماهنگی با مرجع قضایی موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بستان‌آباد خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیس به ۳ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.