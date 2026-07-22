دستگیری ۴۲ سارق و کشف ۳۲ فقره سرقت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابینژاد اظهار کرد: در راستای اجرای تدابیر ابلاغی مبنی بر افزایش سطح امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم طرح مبارزه با جرایم با بهکارگیری تمامی امکانات و ظرفیتهای قانونی در سطح شهرستان همدان به مرحله اجرا درآمد.
وی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: ماموران انتظامی شهرستان در طول یک هفته گذشته موفق شدند با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی تعداد ۴۲ نفر از سارقان را شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان در ادامه افزود: برآیند اجرای این طرح کشف ۳۲ فقره انواع سرقت از جمله سرقت از خانه-باغها، موتورسیکلت، اماکن خصوصی و ساختمانهای خالی از سکنه و همچنین سرقتهای خرد در معابر عمومی بوده است.
وی با تاکید بر استمرار اینگونه طرحهای ضربتی به منظور برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ طولابینژاد در پایان ضمن قدردانی از تعامل و همکاری سازنده مردم با پلیس، بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا فعالیتهای مجرمانهمراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد.
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