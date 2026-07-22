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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

دستگیری ۴۲ سارق و کشف ۳۲ فقره سرقت در همدان

دستگیری ۴۲ سارق و کشف ۳۲ فقره سرقت در همدان

همدان- فرمانده انتظامی شهرستان همدان از اجرای موفقیت‌آمیز طرح ارتقای امنیت اجتماعی در هفته گذشته خبر داد و گفت: در این طرح ۴۲ سارق دستگیر و ۳۲ فقره انواع سرقت کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی‌نژاد اظهار کرد: در راستای اجرای تدابیر ابلاغی مبنی بر افزایش سطح امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم طرح مبارزه با جرایم با به‌کارگیری تمامی امکانات و ظرفیت‌های قانونی در سطح شهرستان همدان به مرحله اجرا درآمد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: ماموران انتظامی شهرستان در طول یک هفته گذشته موفق شدند با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی تعداد ۴۲ نفر از سارقان را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در ادامه افزود: برآیند اجرای این طرح کشف ۳۲ فقره انواع سرقت از جمله سرقت از خانه-باغ‌ها، موتورسیکلت، اماکن خصوصی و ساختمان‌های خالی از سکنه و همچنین سرقت‌های خرد در معابر عمومی بوده است.

وی با تاکید بر استمرار این‌گونه طرح‌های ضربتی به منظور برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ طولابی‌نژاد در پایان ضمن قدردانی از تعامل و همکاری سازنده مردم با پلیس، بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا فعالیت‌های مجرمانهمراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد.

کد مطلب 6895099

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