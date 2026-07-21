دستگیری سارقان سیم کابل حین ارتکاب سرقت در شهرستان ملکان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عادل ولیزاده ظهر سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت: در پی تشدید گشت‌زنی‌های هدفمند و اقدامات پیشگیرانه پلیس، مأموران کلانتری ۱۱ حین گشت‌زنی به ۳ نفر که در حال سرقت سیم کابل بود، مشکوک و پس از انجام اقدامات لازم، آنها را در محل دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان با اشاره به کشف ابزار و تجهیزات مورد استفاده در سرقت، افزود: متهمان در بازجویی های فنی به ۱۱ فقره سرقت سیم کابل معترف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.