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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

دستگیری سارق خودرو و سارقان احشام در بناب

دستگیری سارق خودرو و سارقان احشام در بناب

بناب- فرمانده انتظامی شهرستان بناب از دستگیری یک سارق خودرو و دو سارق احشام و کشف یک دستگاه خودروی سرقتی و پنج رأس گوسفند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری عصر جمعه با اعلام این اخبار اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت خودرو و یک فقره سرقت احشام در حوزه شهرستان، رسیدگی به هر دو پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و تخصصی، متهمان هر دو پرونده را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در دو عملیات جداگانه، سارق خودرو را به همراه خودروی سرقتی و دو سارق احشام را دستگیر کردند

وی خاطرنشان کرد: خودروی سرقتی و ۵راس گوسفند به مال‌باختگان تحویل داده شد و متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6890702

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