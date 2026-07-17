دستگیری سارق خودرو و سارقان احشام در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری عصر جمعه با اعلام این اخبار اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت خودرو و یک فقره سرقت احشام در حوزه شهرستان، رسیدگی به هر دو پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و تخصصی، متهمان هر دو پرونده را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در دو عملیات جداگانه، سارق خودرو را به همراه خودروی سرقتی و دو سارق احشام را دستگیر کردند

وی خاطرنشان کرد: خودروی سرقتی و ۵راس گوسفند به مال‌باختگان تحویل داده شد و متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.