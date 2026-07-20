پیشنهاد تغییر نام میدان نوبنیاد به نام شهید محمد پاکپور در شورای شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران از ارائه پیشنهاد تغییر نام میدان نوبنیاد به نام سردار سرلشکر شهید محمد پاکپور فرمانده کل سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.

وی همچنین تصریح کرد: این پیشنهاد برای بررسی‌های کارشناسی به کمیسیون نام‌گذاری شورا ارائه خواهد شد تا پس از طی مراحل قانونی در صحن علنی شورا مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به موقعیت جغرافیایی این میدان افزود: انتخاب این نقطه از پایتخت که در کانون مراکز راهبردی دفاعی کشور قرار دارد خود پیامی محکم از همبستگی و وحدت راهبردی ارتش و سپاه در هندسه دفاعی کشور است.