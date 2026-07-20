۴۰۰۱ اثر به دهمین کنگره ملی شعر ایثار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم‌الهی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از استقبال گسترده شاعران از دهمین کنگره ملی شعر ایثار خبر داد.

وی که مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران است، اظهار کرد: دبیرخانه این دوره از کنگره موفق به دریافت چهار هزار و یک اثر از هزار و ۶۹۴ شاعر سراسر کشور شده است.

کرم‌الهی افزود: آیین اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه به میزبانی شهر شیراز برگزار می‌شود و پیش از آن، ۱۰ پیش‌کنگره در استان‌های مختلف کشور با هدف شناسایی ظرفیت‌های ادبی و افزایش مشارکت شاعران برگزار شده است.

مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه کنگره ملی شعر ایثار به یکی از مهم‌ترین رویدادهای ادبی کشور در حوزه فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت تبدیل شده است، تصریح کرد: برگزاری این رویداد زمینه معرفی شاعران متعهد و تولید آثار ماندگار در این حوزه را فراهم کرده است.

وی در پایان از همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان فارس در برگزاری آیین پایانی این کنگره قدردانی و ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این دوره در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت جریان شعر متعهد مؤثر باشد.