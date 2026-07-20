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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

هدایت:با خدمت صادقانه توطئه دشمنان برای ایجاد نارضایتی را خنثی می‌کنیم

هدایت:با خدمت صادقانه توطئه دشمنان برای ایجاد نارضایتی را خنثی می‌کنیم

اصفهان- فرماندار خمینی‌شهر از نقش‌آفرینی سازمان تبلیغات اسلامی و ظرفیت‌های مردمی در مدیریت برنامه‌های مذهبی و اجتماعی خبر داد وگفت:خدمت بی‌منت به مردم تنها راه مقابله با توطئه‌های دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر هدایت ظهر دوشنبه در جریان برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت رقیه (س)، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های مردمی و تداوم جهاد فرهنگی در سطح شهرستان تأکید کرد.

هدایت در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط حساس و چالش‌برانگیز اخیر کشور، از انسجام بی‌نظیر موجود در سطح شهرستان قدردانی کرد و گفت: در روزهای دشوار گذشته، همدلی و هماهنگی منسجم میان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و مجموعه‌های مردمی باعث شد تا شهرستان خمینی‌شهر با آرامش، امنیت و وحدتی مثال‌زدنی از این مقطع حساس عبور کند.

وی تأکید کرد: پایداری امنیت و استمرار خدمت‌رسانی، نتیجه مستقیم احساس مسئولیت‌پذیری و هم‌افزایی تمامی این مجموعه‌ها بوده است.

قدردانی از نقش سازمان تبلیغات اسلامی و ظرفیت موکب‌ها

فرماندار خمینی‌شهر با اشاره به گسترش فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی در سطح شهرستان، نقش محوری سازمان تبلیغات اسلامی در ساماندهی به این برنامه‌ها را بسیار حیاتی دانست و افزود: امروز هیئات مذهبی، موکب‌ها و مجموعه‌های مردمی تحت هدایت و هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، به یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان تبدیل شده‌اند که در ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) و تقویت روحیه همدلی نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به آمار حضور موکب‌ها در شهرستان گفت: در حال حاضر قریب به ۷۰ موکب در سطح خمینی‌شهر در حال خدمت‌رسانی به مردم و زائران هستند که این حجم از مشارکت، نمونه‌ای بارز از فرهنگ ایثار و مشارکت اجتماعی است.

حضور جهادی در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید

هدایت در بخش دیگری از سخنان خود، به فراتر رفتن فعالیت‌های مردمی از مرزهای شهرستان اشاره کرد و گفت: علاوه بر فعالیت موکب‌های مستقر در داخل شهرستان، ۱۵ موکب از مردم خمینی‌شهر در شهرهای مشهد مقدس، قم و تهران نیز در ایام اخیر در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، به زائران و عزاداران خدمت‌رسانی کردند.

وی این اقدام را نشان‌دهنده روحیه جهادی و وفاداری عمیق مردم این شهرستان دانست.

مقابله با توطئه دشمن از طریق تقویت سرمایه اجتماعی

فرماندار خمینی‌شهر در پایان با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف میان مردم و دولت، تصریح کرد: دشمنان امروز بیش از هر زمان دیگری با هدف قرار دادن اعتماد عمومی و ایجاد نارضایتی، به دنبال مخدوش کردن ثبات جامعه هستند؛ اما پاسخ قاطع ما به این توطئه‌ها، خدمت صادقانه، تکریم مردم، افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی است.

وی با تأکید بر حفظ روحیه جهادی در مدیران، گفت: مسئولان باید با تمام توان در کنار مردم باشند و اجازه ندهند هیچ‌گونه خللی در روند خدمت‌رسانی به شهروندان ایجاد شود.

کد مطلب 6893672

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