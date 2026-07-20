به گزارش خبرنگار مهر، اصغر هدایت ظهر دوشنبه در جریان برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت رقیه (س)، بر ضرورت تقویت فعالیتهای مردمی و تداوم جهاد فرهنگی در سطح شهرستان تأکید کرد.
هدایت در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط حساس و چالشبرانگیز اخیر کشور، از انسجام بینظیر موجود در سطح شهرستان قدردانی کرد و گفت: در روزهای دشوار گذشته، همدلی و هماهنگی منسجم میان دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و مجموعههای مردمی باعث شد تا شهرستان خمینیشهر با آرامش، امنیت و وحدتی مثالزدنی از این مقطع حساس عبور کند.
وی تأکید کرد: پایداری امنیت و استمرار خدمترسانی، نتیجه مستقیم احساس مسئولیتپذیری و همافزایی تمامی این مجموعهها بوده است.
قدردانی از نقش سازمان تبلیغات اسلامی و ظرفیت موکبها
فرماندار خمینیشهر با اشاره به گسترش فعالیتهای مذهبی و فرهنگی در سطح شهرستان، نقش محوری سازمان تبلیغات اسلامی در ساماندهی به این برنامهها را بسیار حیاتی دانست و افزود: امروز هیئات مذهبی، موکبها و مجموعههای مردمی تحت هدایت و هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، به یکی از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان تبدیل شدهاند که در ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) و تقویت روحیه همدلی نقش بسزایی ایفا میکنند.
وی با اشاره به آمار حضور موکبها در شهرستان گفت: در حال حاضر قریب به ۷۰ موکب در سطح خمینیشهر در حال خدمترسانی به مردم و زائران هستند که این حجم از مشارکت، نمونهای بارز از فرهنگ ایثار و مشارکت اجتماعی است.
حضور جهادی در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید
هدایت در بخش دیگری از سخنان خود، به فراتر رفتن فعالیتهای مردمی از مرزهای شهرستان اشاره کرد و گفت: علاوه بر فعالیت موکبهای مستقر در داخل شهرستان، ۱۵ موکب از مردم خمینیشهر در شهرهای مشهد مقدس، قم و تهران نیز در ایام اخیر در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، به زائران و عزاداران خدمترسانی کردند.
وی این اقدام را نشاندهنده روحیه جهادی و وفاداری عمیق مردم این شهرستان دانست.
مقابله با توطئه دشمن از طریق تقویت سرمایه اجتماعی
فرماندار خمینیشهر در پایان با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف میان مردم و دولت، تصریح کرد: دشمنان امروز بیش از هر زمان دیگری با هدف قرار دادن اعتماد عمومی و ایجاد نارضایتی، به دنبال مخدوش کردن ثبات جامعه هستند؛ اما پاسخ قاطع ما به این توطئهها، خدمت صادقانه، تکریم مردم، افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی است.
وی با تأکید بر حفظ روحیه جهادی در مدیران، گفت: مسئولان باید با تمام توان در کنار مردم باشند و اجازه ندهند هیچگونه خللی در روند خدمترسانی به شهروندان ایجاد شود.
نظر شما