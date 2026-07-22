تردد ۷۰ درصد زائران اربعین از مرز مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پوریافر، شهردار منطقه ۵، در نشستی با حضور معاونان و جمعی از رؤسای ادارات، برنامه‌های عملیاتی، نحوه استقرار نیروها و تجهیزات اعزامی به نقطه صفر مرزی مهران را بررسی و نهایی کرد.

در این نشست که با هدف هماهنگی میان واحدهای اجرایی و سازماندهی نیروهای انسانی، ماشین‌آلات و امکانات خدماتی برگزار شد، جزئیات استقرار کاروان خدمت‌رسانی منطقه ۵ و برنامه‌های اجرایی قرارگاه اربعین در مرز مهران مورد بررسی قرار گرفت.

پوریافر با اشاره به اهمیت راهبردی مرز مهران در تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد تردد زائران از این مرز انجام می‌شود، تمامی ظرفیت‌های منطقه ۵ برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و میزبانی شایسته از زائران به کار گرفته شده است.

وی افزود: هدف ما این است که زائران در مسیر این سفر معنوی با کمبود یا خلأ خدماتی مواجه نشوند و خدمات موردنیاز در حوزه‌ های ایمنی، اسکان، پشتیبانی و فعالیت‌های فرهنگی به‌صورت منظم و مستمر ارائه شود.

شهردار منطقه ۵ با تشریح برنامه استقرار نیروهای انسانی گفت: کارکنان و خادمان منطقه در ۳ بازه زمانی در نقطه صفر مرزی مهران مستقر خواهند شد.

پوریافر ادامه داد: ۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک و سنگین خدمات شهری و ۸دستگاه خودروی آتش‌نشانی نیز در محل استقرار می‌یابند تا علاوه بر اجرای عملیات مستمر پاکسازی، رفت‌وروب و جمع‌آوری پسماند، وضعیت ایمنی موکب‌ها و محل‌های اسکان زائران نیز به‌طور دقیق رصد و بررسی شود.

وی با اشاره به برنامه‌های رفاهی و فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای زائران نیز افزود: استقرار چادرهای اسکان، راه‌اندازی موکب فرهنگی، ایجاد اتاق مادر و کودک، فضای بازی ویژه کودکان و ...از جمله خدماتی است که در نقطه صفر مرزی مهران ارائه خواهد شد.