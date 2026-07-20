تفاهمنامه همکاری سازمان دارالقرآن و وزارت کشور درجهت توسعه فرهنگ قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت کشور با هدف توسعه فرهنگ قرآنی در استان ها و هماهنگی عملیات اربعین حسینی امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه در سازمان دارالقرآن و با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و علی اکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد اربعین حسینی برگزار شد.

افزایش چشمگیر مخاطبین قرآنی

حجت الاسلام قمی در این آیین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر فهم قرآن برای عمل، بیان کرد: قرآن برای فهمیدن و به کار بستن در جهت ساختن جامعه و زندگی برتر نازل شده و باید در شئون مختلف زندگی ما جاری شود.

وی افزود: مفاهیم قرآنی باید به جزئی جدایی ناپذیر از سبک زندگی ما تبدیل شود. باید آیاتی را که سرنوشت و زندگی را می سازند فرا گرفت و حفظ کرد. در بسیاری از موضوعات زندگی باید حاضرالذهن بود تا بتوان آیه ای را تلاوت کرد و مفهوم آن را به کار بست و تلاش ما بر این است که این مهم محقق شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به رشد مخاطبان فعالیت های قرآنی گفت: در دوره ای فعالیت ها و برنامه های قرآنی حداکثر سه میلیون مخاطب داشتند، اما امروز گاهی تا ۴۰ یا ۵۰ میلیون نفر در معرض این برنامه ها قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: بیش از شانزده میلیون نفر وارد پویش زندگی با آیه ها شده و به دنبال حفظ و عملی کردن آن در زندگی هستند که بخشی از این موفقیت به همت وزارت کشور محقق شده است. ما به عنوان خادم قرآن می خواهیم این مسیر را با قدرت ادامه دهیم و بر اساس تاکید رهبری مبنی بر رها نشدن کار در میانه راه، آن را پیش ببریم.

غنای کار فرهنگی اربعین امسال با محوریت رهبر شهید

علی اکبر پورجمشیدیان نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: کمیته فرهنگی و رسانه ای تشییع، اقدامات بسیار خوبی را برگرفته از آموزه های قرآنی انجام دادند که نگاه جهانی را به خود جلب کرد. در اربعین نیز باید با همین دیدگاه عمل کنیم.

وی افزود: ما بخشی از حرکت بزرگ اربعین هستیم و این کار به صورت جهانی انجام می شود. در این سال ها شعار اربعین شعاری است که بر سر آن اجماع شکل می گیرد، نظرات جمع آوری شده و تبدیل به شعار واحد می شود.

رئیس ستاد اربعین حسینی خاطرنشان کرد: امسال شرایط برای کار فرهنگی در راهپیمایی اربعین فراهم تر از سال های گذشته است و شهادت رهبر شهید باعث شد تا بتوانیم از بسیاری از محتواها برای انجام کار بزرگ قرآنی در اربعین بهره ببریم.