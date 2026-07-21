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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

اسموتریچ: پیوستن به جنگ علیه ایران به نفع ما نیست

اسموتریچ: پیوستن به جنگ علیه ایران به نفع ما نیست

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی با اشاره به نبرد میان آمریکا و ایران گفت: اسرائیل هیچ منفعتی در پیوستن به این نبرد ندارد و وضعیت موجود بهترین شرایط برای ماست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، بزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی مدعی شد: هدف نهایی ما سرنگونی حکومت ایران از طریق فروپاشی اقتصادی و تشدید بحران‌های مالی در این کشور دانست. باید به یاد داشته باشیم که هدف نهایی اسرائیل که لزوماً با هدف ایالات متحده یکی نیست، تضعیف و تزلزل حکومت ایران تا مرحله سرنگونی آن است.

اسموتریچ روز سه‌شنبه با اشاره به نبرد میان آمریکا و ایران تصریح کرد: اسرائیل هیچ منفعتی در پیوستن به این نبرد ندارد و وضعیت موجود بهترین شرایط برای ماست.

وی با ادعای اینکه بهترین راه برای دستیابی به این هدف، درهم‌شکستن اقتصاد ایران است، مدعی شد: نرخ تورم در ایران در حال حاضر به ۸۵ درصد رسیده است، تورم مواد غذایی تنها ظرف چهار ماه بیش از ۱۳۴ درصد بوده و ارزش ریال ایران به ۱.۹ میلیون ریال در برابر هر دلار رسیده است که این روند همچنان ادامه دارد.

اسموتریچ گفت: شرایط فعلی به نفع ماست و دلیلی برای عقب‌نشینی یا تغییر مسیر وجود ندارد.

کد مطلب 6894848

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    نظرات

    • CA ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      0 0
      پاسخ
      آغازگر جنگ که بود
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      0 0
      پاسخ
      جنگی را آغاز کردید و شما خواه ناخواه جزو جنگید و اهداف ایران

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