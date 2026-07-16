به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گزارش‌ رسانه‌های عبری از تصمیمی بی‌سابقه پرده برداشته‌ است که بر اساس آن، ساره نتانیاهو ،همسر نخست‌وزیر اسرائیل و دو پسرشان، یائیر و آونر، از محافظت امنیتی مادام‌العمر برخوردار خواهند شد.

رسانه های عبری اعلام کردند که کمیته وزارتی امور سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) با تأمین حفاظت امنیتی برای بنیامین نتانیاهو و همسرش به‌صورت مادام‌العمر موافقت کرده است.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این تصمیم در کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در حالی اتخاذ شده که کارشناسان امنیتی سازمان شاباک قویاً معتقدند محافظت امنیتی نباید دائمی باشد، بلکه باید بر اساس ارزیابی‌های دوره‌ایِ میزان تهدید تعیین شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این تصمیم پس از فشارهای سنگین خانواده نخست‌وزیر برای تضمین تداوم محافظت امنیتی، فارغ از نتیجه انتخابات آتی، گرفته شده است.

رسانه‌های رژیم اشغالگر اعلام کردند که بسیاری از مقامات ارشد امنیتی این رژیم، ضمن ابراز ناخرسندی شدید، نسبت به خدشه‌دار شدن استقلال و بی‌طرفیِ تصمیمات حرفه‌ای در این نهاد امنیتیِ مهم ابراز نگرانی کرده‌اند.

در حال حاضر رونین بار ریاست سازمان شاباک را بر عهده دارد، اما گزارش‌های عبری به نقش داوید زینی (رئیس بخش مربوط به امنیت شخصیت‌ها) در پیشبرد و پذیرش این نظر استثنایی برای خانواده نتانیاهو اشاره دارند.

دلیل اصلی این تدبیر امنیتی، نگرانی شدید از تلاش‌های احتمالی ایران برای ترور نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی عنوان شده است.