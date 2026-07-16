به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کانال آی ۲۴ نیوز رژیم صهیونیستی اعلام کرد که برای نخستین بار در نظرسنجی ها «گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یشار» و رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بیشتر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم رأی آورده است.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، آیزنکوت در نظرسنجی ها ۴۷ درصد آرا را به خود اختصاص داد. در حالیکه نتانیاهو ۴۴ درصد آرا را کسب کرد.

این نظرسنجی در حالی است که با نزدیک شدن به موعد انتخابات در اراضی اشغالی کابینه نتانیاهو تلاش می کند با اتخاذ یک سری تصمیمات و اعطای امتیازات اقتصادی به شهرک نشینان در کنار کاهش محدودیت های اعمال شده علیه کسانی که از حضور در ارتش سر باز زده اند آراء را به نفع خود افزایش دهد.