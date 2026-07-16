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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

سفر نتانیاهو به آمریکا به تعویق افتاد

سفر نتانیاهو به آمریکا به تعویق افتاد

نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی هفته آینده به آمریکا سفر نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی بر خلاف گزارش‌ های پیشین، هفته آینده به آمریکا سفر نخواهد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، دلیل اتخاذ این تصمیم به تعویق افتادن مراسم «لیندسی گراهام» نماینده مجلس سنای آمریکا ادعا شده است.

این رسانه اعلام کرد که مراسم دفن این سناتور آمریکایی ممکن است تا اواخر ماه جاری میلادی به تعویق بیفتند.

این در حالیست که پیشتر نیز تعویق سفر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا جنجالی شده و رسانه های گمانه زنی های متعددی را در این خصوص مطرح کرده بودند.

کد مطلب 6889742

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      1 0
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      اینبارنتانیاهوآمریکارانخواهددید؛ ببینددیگرسرزمین قلسطین را نخواهددید.
    • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      0 0
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      تازه اولشه هرچی جلوتر بره شرایط براش بدتر میشه
    • ادم IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      نتانیاهو میترسه.ولی هرجابره ازمرگ نمیتونه فرارکنه.ازچنگال خداوند نمیتونه فرارکنه.جهنم درانتظارتوست نتانیاهو.

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