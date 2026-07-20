به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «دست‌پخت مامان» به کارگردانی مهدی بهزادپور و نویسندگی فاطیما اباحمزه و با تهیه‌کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان زنجان و حسین اسکندری، مراحل تدوینش را آغاز کرد.

این فیلم روایتگر دختربچه‌ای است که در سکوت، با احساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند که کسی از آن آگاهی ندارد.

عوامل «دست‌پخت مامان» عبارتند از کارگردان: مهدی بهزادپور، نویسنده: فاطیما اباحمزه، تهیه‌کنندگان: انجمن سینمای جوانان زنجان و حسین اسکندری، مدیر تولید: حسین اسکندری، تصویربردار و تدوینگر: مهدی بهزادپور، عکاس پشت صحنه: میثم اسکندری، طراح صحنه و لباس: مهرنوش الله دادزاده، مدیر تدارکات: میثم اسکندری، گریم: شقایق طیبی و صدابردار: پدرام بارانی.

بازیگران این فیلم آزاده شفیعی، سنا طیبی، امیررضا طیبی، امیر صبحانی، سالار محمدی، صدرا محمدی، محمدامین محمدی، متین طیبی، سام صبحانی، صودا طیبی، باران طیبی، آریا ملکی، پارسا ملکی، یدا اسکندری، ستیا اسداللهی، زهرا اسداللهی، سنا دولتی، متین طیبی، امیرعلی محمدی، یاسمین طیبی، امیر طیبی، السنا محمدی، سمانه محمدی، آتنا طیبی و امیرمحمد صبحانی هستند.