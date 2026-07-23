به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، رقابتهای جهانی شمشیربازی از روز چهارشنبه در هنگ کنگ آغاز شده و به مدت ۸ روز ادامه دارد.
فردا (جمعه) ملیپوشان کشورمان در بخش انفرادی سابر به مصاف رقیبان خود میروند.
بر این اساس، محمد فتوحی در گروه یازدهم با سابریستهایی از ایتالیا، هنگکنگ، تایلند، قزاقستان، سنگاپور و نیجریه رقابت میکند.
طاها کاگرپور در گروه چهاردهم با نمایندگان ایسلند، کانادا، تایلند، ترکیه، چین و آذربایجان همگروه است.
نیما زاهدی در گروه بیستویکم با سابریستهایی از تایلند، آلمان، کرهجنوبی، فیلیپین و مالزی همگروه است.
علی پاکدامن نیز در جدول گروه بیستودوم با سابریستهایی از الجزایر، شیلی، فیلیپین، رومانی و مالزی همگروه است.
ایران در دو بخش سابر انفرادی و تیمی مردان در این رقابتها حضور پیدا میکند.
محمد رهبری و کریستین بائو ، کادرفنی تیم ملی سابر ایران را تشکیل میدهند.
نظر شما