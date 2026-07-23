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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

معاون وزیر کار: سهم استان بوشهر از تسهیلات اشتغال‌زایی افزایش یافت

معاون وزیر کار: سهم استان بوشهر از تسهیلات اشتغال‌زایی افزایش یافت

بوشهر- معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش سهم استان بوشهر از تسهیلات اشتغال‌زایی خرد نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مالک حسینی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از صنایع استان بوشهر اظهار کرد: با وجود همه دشواری‌ها، مسیر توسعه کشور باید با قدرت ادامه یابد.

وی با اشاره به هماهنگی مطلوب میان مدیران استان بوشهر افزود: خوشبختانه در بخش صنعت و زیرساخت، انسجام خوبی میان مجموعه مدیریتی استان شکل گرفته که حاصل یک کار مستمر است و آثار آن در حوزه‌های مختلف قابل مشاهده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مدیریت تأمین برق صنایع بیان کرد: استان بوشهر از جمله استان‌هایی است که در زمینه تأمین برق واحدهای صنعتی با کمترین مشکل مواجه است و این موضوع نشان‌دهنده مدیریت مناسب برای حفظ تداوم تولید و فعالیت صنایع است.

حسینی با بیان اینکه هفته گذشته منابع تسهیلات خرد اشتغال به استان‌ها ابلاغ شد، گفت: در این مرحله ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به استان‌ها اختصاص یافته که زمان ابلاغ آن بیش از چهار ماه زودتر از سال گذشته انجام شده و این موضوع روند جذب اعتبارات را تسهیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در مراحل نهایی ابلاغ قرار دارد و تلاش می‌کنیم با توجه به شرایط اخیر، به‌ویژه استان‌هایی که در جریان جنگ آسیب بیشتری دیده‌اند، سهم بیشتری از اعتبارات ملی دریافت کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: سهم استان بوشهر از اعتبارات استانی امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته و امیدواریم از محل اعتبارات ملی نیز سهم قابل توجهی به این استان اختصاص یابد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی اظهار کرد: از مجموع ۵۲ هزار میلیارد تومان ابلاغ‌شده، تاکنون بیش از هشت هزار میلیارد تومان برای ۴۳ هزار پرونده تأمین و کارسازی شده است که روند جذب اعتبارات در سال جاری را نسبت به سال‌های گذشته متمایز کرده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد که سال جاری از نظر پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای خرد و کوچک، سالی متفاوت و همراه با ثبت رکوردی جدید در جذب و پرداخت اعتبارات باشد.

کد مطلب 6896929

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