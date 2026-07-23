عبداللهی: البرز نقشی فراتر از یک استان در اقتصاد ملی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای امنیت، مدافعان حرم، شهدای خدمت و شهدای جنگ تحمیلی، بر نقش راهبردی البرز در توسعه ملی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: البرز اگرچه کوچک‌ترین استان کشور از نظر وسعت است، اما به واسطه قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی ایران، استقرار صدها واحد صنعتی، مراکز علمی، دانشگاه‌های معتبر، شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های گسترده تولیدی، به یکی از مهم‌ترین استان‌های پیشران توسعه کشور تبدیل شده است.

عبداللهی افزود: جمعیتی نزدیک به چهار میلیون نفر، بالاترین تراکم جمعیتی کشور و مهاجرت مستمر، موجب شده البرز نقشی فراتر از یک استان در حوزه‌های تولید، اشتغال، امنیت غذایی، امنیت دارویی، زنجیره تأمین و اقتصاد دانش‌بنیان ایفا کند.

کاهش جرائم و اجرای صدها پروژه در محلات کم‌برخوردار

استاندار البرز با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی گفت: طی این دوره ۹۵۲ جلسه شورای تأمین، کمیسیون‌های امنیتی و قرارگاه‌های تخصصی برگزار و بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ مصوبه راهبردی تصویب شد که نتیجه آن کاهش ۲۳ درصدی جرائم عمومی و کاهش بیش از ۲۳ هزار پرونده ورودی به دستگاه قضایی بوده است.

وی ادامه داد: اجرای برنامه توانمندسازی در ۶۷ محله کم‌برخوردار و اجرای ۹۰۲ پروژه عمرانی و زیرساختی با اعتباری بیش از چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، تحول قابل توجهی در ارتقای کیفیت زندگی مناطق کمتر برخوردار ایجاد کرده است.

احیای ۴۰۰ واحد تولیدی و رشد سرمایه‌گذاری

عبداللهی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان بیان کرد: با تکیه بر بیش از چهار هزار واحد تولیدی فعال و ۱۲ شهرک صنعتی، ۴۰۰ واحد تولیدی راکد احیا شد و البرز رتبه نخست کشور در عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و رتبه سوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کسب کرد.

وی رشد ۸۴ درصدی گلخانه‌ها، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش درآمدهای عمومی و کاهش نرخ بیکاری را از دیگر دستاوردهای اقتصادی استان برشمرد.

توسعه زیرساخت‌های عمرانی، آموزشی و درمانی

استاندار البرز گفت: بهره‌برداری از فاز سوم کنارگذر شمالی کرج، توسعه خطوط مترو، افزایش ۵۵ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سدهای استان، انتقال آب زیاران به طالقان، توسعه شبکه‌های آب، برق و فاضلاب و اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی از مهم‌ترین اقدامات این دوره بوده است.

وی همچنین از بهره‌برداری از ۱۱۰ کلاس درس جدید، ساخت صدها کلاس آموزشی دیگر، افزایش ۴۹ درصدی ظرفیت بیمارستانی، افتتاح سه بیمارستان و توسعه ۱۵۵ پایگاه سلامت خبر داد.

عبداللهی با اشاره به اجرای ۱۴ پروژه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت بیش از ۲۰۰ مگاوات افزود: این طرح‌ها نقش مهمی در کاهش ناترازی برق و تأمین انرژی پایدار صنایع و شهرک‌های صنعتی استان خواهند داشت.

ارائه ۱۴ مطالبه راهبردی البرز به دولت

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار تصویب مطالبات راهبردی استان در قالب مصوبات سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور شد.

وی تعیین دانشگاه خوارزمی به عنوان دانشگاه مادر استان، ایجاد پارک علم و فناوری مستقل، تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پیام به منطقه آزاد تجاری، ساماندهی لکه‌های صنعتی، واگذاری مدیریت سدهای طالقان و امیرکبیر به استان، تأمین اعتبارات ویژه حوزه آب و فاضلاب، اجرای پروژه‌های بهداشت و درمان، ایجاد شهرک صنعتی انرژی خورشیدی اشتهارد، حمایت از مرکز نگهداری منابع ژنتیکی، تأمین اعتبار پروژه‌های ورزشی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و عمرانی و تصویب همزمان بسته‌های حمایتی تولید و سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین درخواست‌های استان عنوان کرد.

عبداللهی در پایان با تأکید بر اینکه البرز یکی از موتورهای محرک توسعه ایران است، اظهار امیدواری کرد با حمایت دولت و تصویب این مطالبات، فصل تازه‌ای از توسعه پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی مردم استان رقم بخورد.