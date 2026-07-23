پایان کار دو ملی پوش در بخش اسکیت جام جهانی تیراندازی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، روز نخست رقابت‌های اسکیت در جام جهانی تیراندازی در هانگژو چین با برگزاری دو راند پایانی دور مقدماتی پایان یافت.

در بخش بانوان ۴۸ تیرانداز و در بخش آقایان ۸۶ تیرانداز برای صعود به فینال با هم رقابت کردند.

در پایان دور مقدماتیامیر محمد دادگر در مجموع ۵ راند با امتیاز ۱۱۶ ( ۲۴ ، ۲۴، ۲۱، ۲۳ ، ۲۴)

و سعیده فتحی در مجموع ۵ راند با مجموع امتیاز ۸۳ (۱۶، ۱۴، ۱۸، ۱۶ و ۱۹) در رده چهل و هشتم ایستاد.

هدایت تیم اسکیت ایران را فرشید عبدالمحمدی برعهده دارد.

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.