به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی شهبازی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی و برنامهریزی برای برپایی غرفههای فرهنگی موکب «سیدالشهدا» شهرستان آوج اظهار کرد: پیادهروی اربعین فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ دینی و معارف اهلبیت (ع) است و موکبداری نباید صرفاً به ارائه خدمات پذیرایی محدود شود.
وی افزود: باید فضایی فراهم شود تا زائران علاوه بر بهرهمندی از خدمات رفاهی، از سفره معنوی و معرفتی اهلبیت (ع) نیز بهرهمند شوند.
مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان آوج با اشاره به مشارکت نیروهای مردمی، بهویژه «دختران حاج قاسم»، تصریح کرد: امسال با بررسی نقاط قوت و ضعف سالهای گذشته، تلاش میکنیم تحول قابل توجهی در ارائه خدمات فرهنگی به زائران ایجاد شود.
شهبازی با بیان اینکه کیفیت فعالیتهای فرهنگی در موکبها اهمیت ویژهای دارد، گفت: استفاده از شیوههای جذاب، هنری و متناسب با نیاز مخاطبان، نقش مهمی در انتقال پیام نهضت عاشورا و تبیین اهداف قیام امام حسین (ع) خواهد داشت.
در این نشست، حاضران درباره نحوه مدیریت و تقسیم وظایف غرفههای تخصصی کودک و نوجوان، عفاف و حجاب، پاسخگویی به مسائل شرعی و سایر بخشهای فرهنگی بحث و تبادل نظر کردند و بر همافزایی بیشتر میان مجموعههای فرهنگی برای اجرای هرچه بهتر برنامههای اربعین تأکید شد.
موکب سیدالشهدا شهرستان آوج همچون سالهای گذشته در ایام منتهی به اربعین حسینی، با ارائه خدمات فرهنگی، معرفتی و رفاهی، میزبان زائران و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.
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