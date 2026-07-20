به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا وحیدزاده، ظهر دوشنبه در همایش سبک زندگی و آیین تجلیل از خیرین و نیکوکاران همکار با بهزیستی استان کرمان گفت : برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نباید تحت تأثیر حاشیه‌ها قرار گیرند و دستگاه‌های اجرایی باید مأموریت‌های خود را با جدیت دنبال کنند.

وی با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در چهار سال گذشته اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی که امروز با آن مواجه هستیم، اجتناب‌پذیر هستند و با افزایش سطح آگاهی، اصلاح نگرش‌ها و آموزش صحیح مهارت‌های زندگی می‌توان از بروز آنها جلوگیری کرد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان ادامه داد: در گذشته بسیاری از مهارت‌های زندگی به صورت طبیعی و در بستر خانواده و شبکه‌های خویشاوندی به نسل‌های جدید منتقل می‌شد، اما با پیچیده‌تر شدن زندگی اجتماعی، این فرایند تضعیف شده و ضرورت آموزش رسمی مهارت‌های زندگی بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت نقش علوم انسانی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی و آموزش‌های تخصصی گفت: هدف از این آموزش‌ها، توانمندسازی افراد برای داشتن زندگی سالم‌تر، روابط مؤثرتر، خودمراقبتی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وحیدزاده، با اشاره به تجربه برخی کشورهای موفق در این حوزه افزود: این کشورها با سرمایه‌گذاری بر آموزش مهارت‌های زندگی از دوران کودکی، توانسته‌اند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهند و کیفیت زندگی شهروندان خود را ارتقا بخشند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در نظام آموزشی و تربیتی ما، آموزش مهارت‌های اجتماعی و سبک صحیح زندگی هنوز جایگاه شایسته‌ای ندارد و در بسیاری از موارد، آموزش‌های صرفاً آموزشی و حفظی جایگزین مهارت‌هایی شده است که باید از کودکی به عادت‌های رفتاری و سبک زندگی افراد تبدیل شوند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفت‌وگو درباره سبک زندگی، اصلاح نگرش‌ها و آموزش مهارت‌های زندگی هستیم، زیرا کیفیت روابط خانوادگی، اجتماعی، خودمراقبتی و سلامت روان جامعه به این موضوع وابسته است.

شایان ذکر است همایش «سبک زندگی» همزمان با آیین تجلیل از خیرین و نیکوکاران همکار با اداره‌کل بهزیستی استان کرمان و با حضور مسئولان استانی، اساتید دانشگاه، فعالان اجتماعی و خیرین در سالن نشاط اداره‌کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد.