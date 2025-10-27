وحید زاده: کرمان میزبان جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا وحید زاده، گفت: با رایزنی و برنامه ریزی های انجام شده، برای دومین سال متوالی کرمان به عنوان میزبان جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت انتخاب شد و هفتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر» یکم تا چهارم دی ماه در این شهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری موفق ششمین جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت در آذر ماه سال گذشته در کرمان افزود: بهزیستی در راستای فعالیت‌های خود در زمینه ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی به معلولین و تلاش در جهت ارتقا سطح کیفی زندگی این گروه از افراد جامعه، جشنواره‌های منطقه‌ای تئاتر معلولین را به صورت سالانه برای افراد دارای معلولیت جسمی – حرکتی، ذهنی، اختلالات بینایی، اختلالات شنوایی، سالمندان و بیماران روانی مزمن به منظور دستیابی به تئاتری قابل دسترس برای همگان و به دور از تفاوت‌ها و محدودیت‌های فیزیکی و بیانی در قالب ۶ منطقه‌ی کویر، کاسپین، طلوع، زاگرس، آفتاب و خلیج فارس در استان‌های کشور طراحی و برنامه ریزی نموده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان افزود: در همین راستا ششمین جشنواره منطقه‌ای کویر در سال جاری و با حضور استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی در تاریخ یکم تا چهارم دی ماه در کرمان برگزار خواهد شد.

وحید زاده، با اشاره به اینکه بچه‌های دارای معلولیت کرمان همواره در حوزه تئاتر جزو سرآمدان کشور بوده اند گفت: این جشنواره در چهار بخش صحنه‌ای (بزرگسال)؛ خیابانی و محیطی؛ کودک و نوجوان؛ مسابقه نمایشنامه نویسی برگزار می‌گردد و در کنار آن نیز برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی را نیز با حضور اساتید مطرح کشوری و استانی خواهیم داشت.

وی از برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی به صورت جنبی در حین برگزاری جشنواره به منظور تقویت و ارتقا شرکت‌کنندگان در جشنواره تئاتر معلولین به عنوان یک ابزار مؤثر برای ایجاد تجربه‌های نوین خبر داد.

وی افزود: ارائه مشاوره‌های مذهبی خانواده برای شرکت‌کنندگان در جشنواره تئاتر معلولین به منظور ارتقا روحیه و ارتباط معنوی شرکت‌کنندگان و خانواده‌هایشان و ارائه آموزش‌هایی در زمینه اصول و ارزش‌های دینی مرتبط با خانواده و نقش آن در تقویت ارتباطات و زندگی روزمره، برگزاری مسابقات جنبی در زمینه‌های مختلف هنری و فرهنگی و … برای مخاطبین جشنواره در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان تصریح کرد: در راستای تبیین دستاوردها و پیشرفت‌های مختلف علمی، فناوری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور برگزاری اردوهای کوتاه مدت بازدید از مراکز پژوهشی و علمی، صنایع پیشرفته و تولید، مراکز توسعه اجتماعی و… جهت شرکت کنندگان در جشنواره نیز از بخش‌های دیگر این جشنواره می‌باشد.

وحید زاده، با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ نفر از استان‌های منطقه کویر میهمان دیار کریمان خواهند بود، از مردم و مسئولین ذیربط خواست تا برای بهتر برگزار شدن این جشنواره با بهزیستی همکاری لازم را داشته باشند.