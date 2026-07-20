بهزیستی تهران ۲۷۰۰ میلیارد تسهیلات اشتغال پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از پرداخت ۲ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان تهران خبر داد.

وی که مدیرکل بهزیستی استان تهران است، اظهار کرد: در راستای توسعه اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف، این تسهیلات به یک‌هزار و ۳۴۷ نفر پرداخت شده و ایجاد اشتغال پایدار همچنان در صدر برنامه‌های بهزیستی قرار دارد.

نصیری افزود: همچنین ۲۸۸ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال در قالب حق بیمه خویش‌فرمایی، کارفرمایی و کمک‌هزینه ارتقای کارایی به یک‌هزار و ۶۱۶ نفر از معلولان و نیازمندان اختصاص یافته است.

مدیرکل بهزیستی استان تهران ادامه داد: ۲۵ تسهیلگر شغلی در سطح استان فعالیت می‌کنند و در کنار آن، سرمایه کار برای ۲۹ زن سرپرست خانوار، کمک‌هزینه آماده‌سازی شغلی برای ۱۶۸ نفر و خدمات مراکز پشتیبانی شغلی نیز به جامعه هدف ارائه شده است.

وی با اشاره به سایر برنامه‌های حمایتی بهزیستی، از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ودیعه، خرید و ساخت مسکن مددجویان در سال جاری خبر داد و گفت: پروژه‌های مسکن در شهرستان پیشوا و شهر پرند نیز در حال اجرا است.

نصیری در پایان تأکید کرد: بهزیستی استان تهران علاوه بر حمایت‌های اشتغال، خدمات درمانی، بیمه‌ای، آموزشی و معیشتی را نیز با هدف ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی پایدار مددجویان دنبال می‌کند.