بهزیستی تهران ۲۷۰۰ میلیارد تسهیلات اشتغال پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از پرداخت ۲ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان تهران خبر داد.
وی که مدیرکل بهزیستی استان تهران است، اظهار کرد: در راستای توسعه اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف، این تسهیلات به یکهزار و ۳۴۷ نفر پرداخت شده و ایجاد اشتغال پایدار همچنان در صدر برنامههای بهزیستی قرار دارد.
نصیری افزود: همچنین ۲۸۸ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال در قالب حق بیمه خویشفرمایی، کارفرمایی و کمکهزینه ارتقای کارایی به یکهزار و ۶۱۶ نفر از معلولان و نیازمندان اختصاص یافته است.
مدیرکل بهزیستی استان تهران ادامه داد: ۲۵ تسهیلگر شغلی در سطح استان فعالیت میکنند و در کنار آن، سرمایه کار برای ۲۹ زن سرپرست خانوار، کمکهزینه آمادهسازی شغلی برای ۱۶۸ نفر و خدمات مراکز پشتیبانی شغلی نیز به جامعه هدف ارائه شده است.
وی با اشاره به سایر برنامههای حمایتی بهزیستی، از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ودیعه، خرید و ساخت مسکن مددجویان در سال جاری خبر داد و گفت: پروژههای مسکن در شهرستان پیشوا و شهر پرند نیز در حال اجرا است.
نصیری در پایان تأکید کرد: بهزیستی استان تهران علاوه بر حمایتهای اشتغال، خدمات درمانی، بیمهای، آموزشی و معیشتی را نیز با هدف ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی پایدار مددجویان دنبال میکند.
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