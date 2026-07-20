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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

تصادف نیسان و سمند در جاده برزک کاشان ۸ مصدوم داشت

تصادف نیسان و سمند در جاده برزک کاشان ۸ مصدوم داشت

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: تصادف دو خودرو نیسان و سمند در جاده برزک کاشان هشت مصدوم بر جای گذاشت.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برخورد یک دستگاه نیسان با یک دستگاه سمند در جاده برزک، هشت نفر مصدوم شدند.

وی ابراز کرد: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، آمبولانس‌های پایگاه‌های راوند، برزک، الزهرا(س) و حسنارود از اورژانس ۱۱۵ کاشان، به همراه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه موته، به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در این حادثه، هفت مصدوم که دچار ترومای متعدد شده بودند، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند و یک مصدوم نیز به صورت سرپایی در محل درمان شد.

وی خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

کد مطلب 6893939

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