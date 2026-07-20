به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی اظهار کرد: ساعت ۱۲:۴۵ امروز در پی اعلام وقوع یک سانحه رانندگی در کیلومتر ۱۵ مسیر جنوبی آزادراه قزوین–کرج، مأموران پلیس راه به همراه نیروهای امدادی در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی سواری پراید که از قزوین به سمت تهران در حرکت بود، از مسیر منحرف شده و پس از برخورد با نیوجرسی میانی، با گاردریل کنار جاده برخورد کرده و واژگون شده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در جریان واژگونی خودرو، دختر ۱۶ ساله‌ای که روی صندلی عقب نشسته و از کمربند ایمنی استفاده نکرده بود، از شیشه عقب به بیرون پرتاب شد و بر اثر شدت جراحات در دم جان باخت. همچنین دو سرنشین دیگر خودرو مصدوم و برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

تقی‌خانی با بیان اینکه کارشناسان پلیس راه، «عدم توجه کافی به جلو» از سوی راننده را علت تامه وقوع این حادثه اعلام کرده‌اند، گفت: این سانحه بار دیگر ضرورت استفاده از کمربند ایمنی توسط تمامی سرنشینان، به‌ویژه سرنشینان صندلی عقب را یادآوری می‌کند.

وی از رانندگان خواست پیش از حرکت، از بسته بودن کمربند ایمنی همه سرنشینان اطمینان حاصل کنند تا از وقوع حوادث تلخ مشابه پیشگیری شود.

