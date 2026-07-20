برگزاری سمینار توسعه فکری جنبش پارالمپیک ویژه مدیران ورزش شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته ملی پارالمپیک، این سمینار ویژه مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران با حضور حمید علی صمیمی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، مسعود اشرفی مسئول توسعه فکری جنبش پارالمپیک، دکتر رسول ضابطیان مسئول حوزه ریاست کمیته ملی پارالمپیک، دکتر رضا بهادران مدیر برنامه ریزی و بودجه، دکتر مرجان میرزایی معاون ورزش بانوان، مجید وصالی کارشناس برنامه ریزی سازمان ورزش شهرداری تهران و جمعی از مدیران این سازمان، برگزار شد.

در این سمینار که به منظور معرفی فعالیت های صورت گرفته در خصوص توسعه فکری جنبش پارالمپیک و هم افزایی هرچه بیشتر با سازمان ورزش شهرداری تهران در راستای گسترش ورزش افراد دارای معلولیت به ویژه در بخش همگانی ترتیب داده شده بود، زهرا نعمتی قهرمان پرافتخار رشته پاراتیراندازی با کمان، مریم ملکی فلاح ملی پوش پرافتخار رشته بوچیا، علی صادق زاده پیشکوست پرافتخار رشته پاراوزنه برداری و رضا آسترکی از مربیان پیش کسوت پاراوزنه برداری نیز حضور داشتند و در خصوص تجربیات خود در حوزه ورزش پارالمپیک و تاثیر ورزش بر زندگی شخصی و اجتماعی خود صحبت کردند.

احسان محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه فرهنگ و ارتباطات نیز پیرامون مسئولیت اجتماعی و نقش شهرداری ها در این خصوص گفت و تاکید کرد که در کلیه تصمیم گیری های کلان شهری می بایست به حضور افراد دارای معلولیت و نیازهای ویژه آنها توجه شود تا بستر حضور اجتماعی و فعالیت های آنها فراهم شود.

در ادامه گزارش هایی از فعالیت های انجام گرفته در سازمان ورزش شهرداری تهران درخصوص توسعه ورزش افراد دارای معلولیت ارائه شد.