استغاثه همگانی برای پیروزی جبهه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یاسینحسینابادی گفت: قرار است با حضور مردم و فعالان مهدوی در مساجد، مواکب و نقاط مختلف این مراسم برگزار و با دعا برای پیروزی جبهه مقاومت همراه شود.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران حجتالاسلام مهدی حسینآبادی در جلسه کمیته فرهنگی اربعین با پیشنهاد برگزاری برنامهای سراسری در جمعه منتهی به اربعین، گفت: پیشنهاد ما این است که روز جمعه ۱۶ صفر، بهعنوان جمعه پیش از اربعین، مراسم استغاثه همگانی به ساحت حضرت ولیعصر(عج) برای پیروزی جبهه مقاومت در مساجد، مواکب و نقاط مختلف برگزار شود.
حجتالاسلام حسینآبادی با اشاره به ظرفیتهای موجود برای برگزاری این برنامه، اظهار داشت: در این زمینه در حال برنامهریزی هستیم و استاد شجاعی نیز در مجموعه خود محوریت این کار را بر عهده گرفتهاند. همچنین برنامههای ویژهای برای بانوان و برگزاری نماز و زیارت استغاثه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در کنار این برنامه، تلاش داریم مواکب ویژه مهدویت را نیز در مسیر اربعین فعال کنیم و با توجه به ظرفیتهای موجود در عراق و لبنان، برنامههای مهدوی را با مشارکت فعالان این حوزه دنبال خواهیم کرد.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ادامه داد: برای پوشش رسانهای این برنامه نیز برنامهریزی شده است و ارتباطهای زنده و برنامههای مختلف با موضوع مهدویت از شبکههای تخصصی و رسانههای مختلف انجام خواهد شد.
حجتالاسلام حسینآبادی گفت: این برنامه میتواند مقدمهای برای شکلگیری قرارگاه مهدویت طریق با محوریت مسجد مقدس جمکران باشد و زمینهای برای همافزایی فعالان مهدوی در عرصه بینالملل فراهم کند.
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