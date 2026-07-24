نماز استغاثه به امام زمان (عج) در آستانه اشرفیه اقامه شد

آستانه اشرفیه- همزمان با سایر نقاط گیلان نماز استغاثه برای تعجیل در ظهور حضرت مهدی (عج) و طلب پیروزی برای رزمندگان اسلام در آستانه اشرفیه اقامه شد.