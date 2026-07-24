https://mehrnews.com/x3cDVM ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۲ کد مطلب 6897865 استانها گیلان استانها گیلان ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۲ نماز استغاثه به امام زمان (عج) در آستانه اشرفیه اقامه شد آستانه اشرفیه- همزمان با سایر نقاط گیلان نماز استغاثه برای تعجیل در ظهور حضرت مهدی (عج) و طلب پیروزی برای رزمندگان اسلام در آستانه اشرفیه اقامه شد. فیلم: هما اکبری کد مطلب 6897865 کپی شد مطالب مرتبط استغاثه همگانی برای پیروزی جبهه مقاومت اقامه نماز استغاثه همزمان با شب صد و چهلم در لنگرود اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در نیشابور حضور پرشور گرگانیها در اجتماع شبانه برچسبها استغاثه آستانه اشرفیه تجمع مردمی
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