عملیات اجرایی پروژه ۸۳۲ واحدی مسکن بوشهر با حضور وزیر راه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر دوشنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی این طرح اظهار داشت: این پروژه در قالب ۵۲ بلوک مسکونی، هر بلوک شامل ۱۶ واحد، در چهار طبقه روی پیلوت احداث می‌شود.

ارسلان زارع با بیان اینکه مساحت عرصه این پروژه ۳۰ هزار مترمربع است، تصریح کرد: مجموع زیربنای اعیانی پروژه ۱۱۴ هزار و ۸۱۶ مترمربع بوده و مساحت هر واحد مسکونی به همراه مشاعات، ۱۳۸ مترمربع در نظر گرفته شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر نیز بیان کرد: اجرای این پروژه در راستای تحقق اهداف دولت در تأمین مسکن و تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان انجام شد.

اصغر کشوریان خاطرنشان کرد: این پروژه از جمله طرح‌های مهم حوزه مسکن استان به شمار می‌رود و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات اجرایی آن با رعایت استانداردهای فنی و زمان‌بندی مصوب دنبال خواهد شد.