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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

آتش‌سوزی جنگل های قلارنگ ایلام در حال گسترش است

آتش‌سوزی جنگل های قلارنگ ایلام در حال گسترش است

ایلام - مدی کل بحران استان ایلام گفت: آتش‌سوزی قلارنگ از کنترل خارج نشده اما در حال گسترش است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد پاکدل نژاد شامگاه دوشنبه اظهار کرد:آتش‌سوزی در منطقه قلارنگ به دلیل شدت وزش باد در حال گسترش است و عملیات مهار با دشواری ادامه دارد.

وی افزود: هم‌اکنون نیروهای مدیریت بحران، منابع طبیعی، محیط زیست و سایر دستگاه‌های امدادی در منطقه حضور دارند، اما به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر، عملیات اطفای حریق با مشکلاتی مواجه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام از مردم خواست در صورت توان و آشنایی با منطقه، برای کمک به مهار آتش با نیروهای امدادی همکاری کنند تا از گسترش بیشتر حریق و خسارت به منابع طبیعی جلوگیری شود.

کد مطلب 6894105

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